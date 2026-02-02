密切關注解放軍整肅 川普認「習近平是中國老大」

我的頻道

編譯高詣軒、記者黃雅慧／綜合報導
川普總統1月31日在前往佛州的「空軍一號」總統專機上回答媒體的提問。(美聯社)
川普總統1月31日在前往佛州的「空軍一號」總統專機上回答媒體的提問。(美聯社)

川普總統1月31日搭乘「空軍一號」總統專機飛往佛州，在機上接受媒體訪問。被問到中國近期發生的軍方整肅，川普說，就他看來，中國只有一個「老大」，即中國國家主席習近平，他也正和習近平打交道。

北京日前宣布，中共中央軍委副主席張又俠、聯合參謀部參謀長劉振立涉嫌嚴重違紀違法，遭立案審查調查。

川普在機上被問及此事時說，「在中國，只有一個老大，就是習主席，他是我正在打交道的人」。至於此事是否引發穩定性及台灣相關疑慮時，川普未正面回應，僅重申「我覺得習主席就是老大」，他正密切關注局勢，習近平在中國備受敬重，「他是老大」。川普前後共三次稱習是「老大」。

國務卿魯比歐上周被問到張又俠案時稱，北京在軍事上投入大量資金，顯然有人貪汙挪用這些資金，中共正試圖處理。中共整肅軍方高層是內部議題，不會與美方深入分享或討論，但美方高度關注。

中共「解放軍報」1日在頭版刊登題為「持續深化政治整訓、縱深推進正風反腐」，再次強調查處張又俠與劉振立對反腐敗的意義。

文章表示，嚴肅查處張又俠、劉振立，彰顯中共黨捍衛解放軍政治本色的態度，體現了堅決打贏軍隊反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰總體戰的決心意志，推動形成全面從嚴治黨越來越嚴、越往後執紀越嚴的氛圍導向，必將進一步從政治上正本清源，從思想上肅毒除弊，從組織上去腐生肌。

文章又說，當前，世情、國情、黨情、軍情都在發生複雜深刻變化，中共黨面臨的「四大考驗」、「四種危險」長期存在，解放軍在政治上面臨的考驗錯綜複雜，影響中共黨對軍隊絕對領導、侵蝕軍隊政治本色的諸多因素現實存在，鏟除腐敗滋生土壤和條件任務仍然艱巨繁重。

