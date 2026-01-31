難忍被中國插旗…川普收復巴運河 宣示中美洲再納看管

我的頻道

編譯江昱蓁／即時報導
國務卿魯比歐(左四)去年1月就任後，2月就出訪巴拿馬，是他第一個訪問的國家。圖為魯比歐訪視巴拿馬運河。(路透)
國務卿魯比歐(左四)去年1月就任後，2月就出訪巴拿馬，是他第一個訪問的國家。圖為魯比歐訪視巴拿馬運河。(路透)

川普總統對巴拿馬運河的控制權拋出公開疑問以來，整個中美洲拉響警報。這不僅是慣於挑釁風格的川普又一誇張聲明，也是美國將整個中美洲再次納入看管之下的明顯訊號。

川普藉由明顯干預宏都拉斯2025年總統大選，揚言減少中美洲各政府援助，迫使其達成限制移民的協議，也讓過往干涉主義再次復甦。中美洲再度現身華府視野，卻不是戰略夥伴，而是需要控制的後院。

19世紀以來，中美洲一直是美國外交政策優先事項。其邏輯始終是在維護中美洲穩定與安全的偽裝下，保護美國經濟、商業及地緣利益。川普去年1月執政後更恢復直接施壓的政策，摒棄細膩的外交作為。

專家分析，這種戰略旨在對抗中國在美國勢力範圍內成長中的影響力。中美洲地處重要貿易路線匯聚處且亟需投資，並已成為全球權力角力的戰場。

哥斯大黎加國立大學教授穆利優說，美國視中美洲為必須納入其勢力範圍內的戰略責任。這種更新版的門羅主義是以經濟與政治脅迫為核心，未來將益發明顯。若面臨關稅威脅，甚至像巴拿馬過去遭到軍事介入，中美洲國家幾乎沒有迴旋餘地。

針對川普堅持收回巴拿馬運河，英國斯旺西大學分析師馬丁尼斯解釋，川普視重獲運河控制權為迅速取得象徵性勝利的途徑。它重申地緣政治權力，結合民族主義敘事動員其支持者，同時強化美國不容忍北京在其周邊地區擴張的想法。

馬丁尼斯指出，收復運河未必要直接管理，也可能是對美國船隻實施優惠，或保留海上交通監控能力，這也是控制的方式之一。

干預也在宏都拉斯上演。宏國德古西加巴民主研究中心研究員維希爾說，川普用商業角度看每件事，金錢、戰略協議、利益，他無意強化制度或民主。

華府正當程序基金會執行長沙拉薩說，過去15年來美國一直是民主與人權議題的盟友，如今不復如此。美國將介入他國選舉，不只扶植右翼總統，還有與華府共享新基督教與民族主義價值的極右翼總統。宏都拉斯有美國在中美洲唯一的軍事基地。

川普漠視民主在尼加拉瓜更為明顯。尼加拉瓜總統奧蒂嘉和其妻子穆麗優犯下反人類罪，華府施壓卻有限。由於與美國合作打擊毒品走私，讓奧蒂嘉和穆麗優免於川普懲罰。

巴拿馬最高法院日前裁定香港長江和記實業子公司持有的巴拿馬運河港口業務合約違憲無效...
巴拿馬最高法院日前裁定香港長江和記實業子公司持有的巴拿馬運河港口業務合約違憲無效，該運河也淪為最新的美中角力場。圖為去年6月該運河兩旁的區域，可見諸多港埠設施。（路透）

川普 華府 巴拿馬運河

川普在巴運河再下一城？分析：美難撼動中在拉美影響力

國防部23日發布國防戰略報告，未再把中國視為最優先威脅，重申門羅主義及主導西半球目標；報告中完全未提及台灣。圖為五角大廈。(路透)

2026國防戰略報告 中國不再列首要威脅 無一字提台灣

2026-01-23 21:27
川普總統27日在白宮草坪接受訪問。(歐新社)

川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲

2026-01-27 15:01
美國總統川普。（美聯社）

川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開

2026-01-26 10:49
明州怒火未熄，川普總統把在明州執行抓捕移民任務的邊境巡邏隊指揮官博維諾調離，盼平息民怨。(美聯社)

明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手

2026-01-27 04:45
國務卿魯比歐28日在參院作證稱，習近平把統一台灣視為歷史任務，不會輕易動搖。(路透)

魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣

2026-01-29 10:11
加拿大總理卡尼（左）與中國國家主席習近平（右）上周在北京會面。路透

川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅

2026-01-24 10:43

