我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明州女子遭擊斃：聯邦執法過當 爭議再成風暴核心

教堂內正舉行葬禮 鹽湖城摩門教會聚會所停車場爆槍擊2死6傷

美突襲委內瑞拉 BBC：中國在美後院布局被打亂 面臨新風險

編譯盧思綸／綜合報導
川普對馬杜洛下手，令一向與委內瑞拉友好的中國也感到驚訝。（路透）
川普對馬杜洛下手，令一向與委內瑞拉友好的中國也感到驚訝。（路透）

BBC報導，美國總統川普下令美軍突襲委內瑞拉，各界不乏將行動視為提供中國機會，但川普一夕顛覆北京經營數十年的中委關係，反而使擅長持久戰、不喜歡混亂的北京遭遇不想要的麻煩和風險，可能危及中國爭取全球南方的長期計畫，並加深對美國意圖的疑慮，擔心華府為了遏止中國影響力會做到什麼地步。

美軍短短幾小時行動便推翻中國經營數十年的關係，讓北京在摸索下一步時面臨風險、不確定性與挫折感，尤其北京為川普第二任期已提前布局、熬過貿易戰，如今又面臨新的挑戰。

美國國務卿魯比歐4日向媒體表示：「這裡是西半球，是美國人民生活的地方，我們不容西半球成為美國敵人、競爭者或對手的行動基地。」BBC指，這段不太隱晦的話是說給北京聽的，意味著「滾出我們的後院」；北京很可能不會聽進去，但會觀望。

已有專家指出，出於將台灣視為內政和評估自身時程與能力，北京未必把委內瑞拉類比為台灣。與其說這次行動提供中國犯台樣板，它反而帶給中國不想要的麻煩，危及中國爭取全球南方(Global South)的長期計畫。

中南項目網站主編奧蘭德(Eric Olander)分析，中國擔心的是，南美其他國家可能因為「怕引來不必要的美國關注」，開始對大規模中國投資感到不安。他說：「這個地區是中國糧食、能源與自然資源的重要來源，雙邊貿易額如今已超過5000億美元。」

因此，北京可能必須以其他方式，在華府的後院贏得這場競爭。

中國在拉攏南美方面一直展現耐心與持續投入；相較之下，川普顯示出與華府建立關係可能相當不穩定。這可能正中中國下懷，因為中國正試圖把國家主席習近平塑造成穩定的領導人，而現在比以往任何時候都更需要這種形象。

奧蘭德說：「這很重要，因為委內瑞拉局勢很容易陷入混亂。」他拿伊拉克為例指出，美國當年介入伊拉克時曾說，伊拉克石油收入可負擔重建成本，但結果並沒有如預期，現在中國是伊拉克石油的最大買家，而「同樣的事可能發生在委內瑞拉」。

多年來，美國國會對中鷹派敦促華府反制北京在南美的影響力；如今美方已出手，但後續走向仍不明朗。外界形容這是一場賭局，而北京向來最討厭豪賭。

委內瑞拉 華府 川普

上一則

時代：美注意力被委內瑞拉消耗 台應警惕「靠山山倒」

下一則

魯比歐曝對委內瑞拉「3階段」計畫 民主黨批奪取石油

延伸閱讀

川普下令軍工業減配息和庫藏股 但軍工股因他這番話又翻紅

川普下令軍工業減配息和庫藏股 但軍工股因他這番話又翻紅
強生：川普國情咨文演說 2/24登場

強生：川普國情咨文演說 2/24登場
曾嗆哥倫比亞總統「病態」 川普證實雙方通話並邀訪白宮

曾嗆哥倫比亞總統「病態」 川普證實雙方通話並邀訪白宮
川普簽字退出66個國際組織 「聯合國氣候變化框架公約」入列

川普簽字退出66個國際組織 「聯合國氣候變化框架公約」入列

熱門新聞

哥倫比亞總統裴卓。（歐新社）

才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」

2026-01-03 16:03
委內瑞拉總統馬杜洛與妻子佛羅雷斯。（路透檔案照）

抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」

2026-01-03 11:11
川普總統在社群媒體發布馬杜洛在美國軍艦上的照片。（路透）

美國強擄馬杜洛 意欲何為？

2026-01-03 12:06
一名德州居民正在填寫白卡申請表。法官29日裁定，衛生部自明年元月6日起，可與ICE共享「白卡」持有者的六項資料。(美聯社)

驅逐移民一大勝利 法院裁定1/6起ICE可共享白卡資料

2025-12-31 09:04
馬杜洛在社媒Instagram上貼出他與中國特使邱小琪會見的照片。(取材自Instagram)

馬杜洛被抓前1天才會中特使喊兄弟情誼 分析：美敲山震虎

2026-01-03 20:45
（取自白宮X帳號）

川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼

2026-01-03 11:38

超人氣

更多 >
美國人都往哪搬？「這州」成全美搬遷人口最大贏家

美國人都往哪搬？「這州」成全美搬遷人口最大贏家
貌美台女免簽赴美陪唱賺小費 海關查手機抓包遣返

貌美台女免簽赴美陪唱賺小費 海關查手機抓包遣返
超級流感上身？這一保健食品被指能縮短病程

超級流感上身？這一保健食品被指能縮短病程
太子集團創辦人陳志在柬埔寨被捕 送回中國

太子集團創辦人陳志在柬埔寨被捕 送回中國
一摸酒瓶溫度不對…滬男帶3瓶茅台飯店宴客 全被服務員掉包

一摸酒瓶溫度不對…滬男帶3瓶茅台飯店宴客 全被服務員掉包