時代：委非中國對台行動先例 台灣更應警惕美國「靠山山倒」

圖為經國號戰機與台向美採購的E-2T空中預警機。 (美聯社)

美國日前發動突襲，擒獲委內瑞拉 總統馬杜洛 ，在華府引發評論人士警告，美國總統川普 已為中國國家主席習近平 提供一套接管台灣的行動範本。《時代》雜誌刊登的專文則認為，這場辯論從根本上誤解了究竟是哪些因素在制約中國對台灣的野心，同時也忽略為何美國若長期介入委內瑞拉，反而應該讓台灣感到不安。

中國真正的制約因素

北京並非出於尊重國際法與規範，才避免對台灣採取行動，而更為硬性的變數，包括軍事戰備、經濟後果、對美國是否介入的不確定性，以及跨越台海行動本身所具有的高度作戰複雜性，這些因素沒有任何一項因為美軍奇襲卡拉卡斯而發生改變。

從北京的角度來看，台灣向來是「內部事務」，委內瑞拉則是毋庸置疑的外國，兩者無法類比，中國不需要任何國際先例，來主張對本國領土行使控制權。

委內瑞拉事件對台灣仍具意義，但重點並不在多數專家所設想的方向。真正的問題不在於川普是否讓習近平更加大膽，而在於台灣是否應該重新思考自身對「大國保護」的假設。

台灣戰略盤算的轉變

觀察委內瑞拉的案例，便能看出強權靠山究竟有多可靠。

馬杜洛曾與中國和俄羅斯建立深厚關係，被捕前數小時甚至仍與一名中國特使會面。但這一切最終都毫無意義，新加坡國立大學教授莊嘉穎（Chong Ja Ian）就指出，馬杜洛「更靠攏北京與莫斯科，顯然是期待這能提供某種緩衝，就像台灣相信非正式的美國關係能阻擋北京野心一樣。」

如果北京的庇護都無法保護馬杜洛，台北為什麼應該假定華府能保護自己？

考慮到川普過去將美國安全承諾視為交易，並多次就中台問題發表相關言論，這並非抽象的擔憂。委內瑞拉事件顯示出，當川普認為美國在「自家後院」的利益受到威脅時會發生什麼事，但台灣不在美國的後院，而是在中國的後院。幾乎沒有任何證據顯示，川普會像重視西半球霸權一樣，將台灣的安全視為核心的美國利益。

美國總統川普和中國國家主席習近平2025年10月30日在南韓國釜山金海國際機場舉行雙邊會晤。(路透)

台灣官員公開慶祝馬杜洛被捕，稱其為「對北京侵略的強力威懾」和「及時提醒美國有能力擊敗配備中國製武器的軍隊」。這是一廂情願的想法，也暴露本應警惕的高度依賴。他們為自己的靠山強大且願意出手而歡呼，但靠山的行動依據的是自身利益，而非其庇護對象的利益。川普下令抓捕馬杜洛並非為了向盟友展現承諾，而是為了控制委內瑞拉的石油，並宣示對西半球的主導地位。

台灣面臨的新隱憂

真正應該讓台灣感到不安的是，美國的注意力正被委內瑞拉所消耗。對台灣而言，這是一個具體的戰略風險。長期陷入委內瑞拉可能消耗美國的注意力、資源與政治能量，「南方之矛行動」出動的航艦打擊群、轟炸機與兩棲攻擊艦，正是台海一旦發生突發狀況時所需要的關鍵資產，這些軍事力量不可能同時出現在加勒比海與台灣海峽，一些中國分析人士也已據此得出相同判斷。

中國不需要任何修辭上的「先例」來對付台灣，真正需要的是一個窗口，一個美國注意力轉移、資源被拉扯，且政治意志因更貼近本土的承諾而耗盡的時刻；陷入委內瑞拉泥淖，正可能提供這樣的機會。

這一切並不意味著台灣應該放棄與美國的夥伴關係；這種關係仍然至關重要，因為在該區域內，沒有任何力量可以取代美國的軍事實力。但台北必須基於一個現實的假設來行動：即便美國的援助出現，也可能來得很晚、形式有限，甚至根本不會到來。

委內瑞拉帶來的教訓不在於中國如今會因此更有膽量採取行動，而在於將自身存亡押注於大國保護的小國，當靠山的利益與自身出現分歧時，可能發現自己被拋下。馬杜洛以為自己有強大的朋友，他確實曾經如此，直到這些朋友無法，或不願，再出手相助。台灣應該記住這一點。