「封鎖+斬首」美逮馬杜洛戰術 學者憂中國仿效

編譯盧思綸、記者張文馨／即時報導
美軍對委內瑞拉實施「斬首」行動後，有人擔心中國會仿效來對付台灣。不過，五角大廈前官員不認為解放軍具有類似的經驗。(美聯社)
美軍對委內瑞拉實施「斬首」行動後，有人擔心中國會仿效來對付台灣。不過，五角大廈前官員不認為解放軍具有類似的經驗。(美聯社)

美軍突襲抓捕委內瑞拉總統馬杜洛夫婦，引發關注。約翰霍普金斯大學教授白蘭斯(Hal Brands)等學者指出，美國此舉凸顯美軍與情報體系的壓倒性能力，短期可能強化華府在西半球的威懾，但其「封鎖加斬首」戰術形成先例，恐怕產生示範效應，讓北京「有樣學樣」用在台灣議題上。

白蘭斯認為，「惡意的政治行動者可能會利用這個先例」。他指出，北京若密切觀察此事，原因或許出於川普這套封鎖敵對國家、斬首其領導層的戰術，未來可能被用到台灣等情境中。

不過，彭博引述前白宮國安會中國、台灣及蒙古事務主任何瑞恩(Ryan Hass)在社媒X平台的發文說：「我不預期委國發生的事，會大幅改變北京對台灣盤算。北京並非因為尊重國際法與規範，才克制不對台灣動武或其他行動。」

何瑞恩說，「我預測北京會私下向華府強調，希望在國際法上享有例外待遇」。

亞洲協會政策研究院高級研究員莫里斯(Lyle Morris)則認為，川普的作為可能被視為符合「大國以國家安全之名介入鄰國」的邏輯；莫里斯指出，「中國侵略台灣的潛在行動也可能被歸入同個邏輯」。

另外，有人懷疑北京未必具備執行這類軍事行動的專業能力。美國國防部前官員唐安竹(Drew Thompson)指出，參與行動的美軍經驗豐富，「我不認為解放軍有任何類似經驗，北京還有其他選項可讓台灣領導人失去作用」。唐安竹補充稱，中國若採取暗殺，成功機率可能更高。

由於美國與委內瑞拉的衝突還在持續發展，台灣學者認為，沒有明確跡象顯示會導致4月川習會破局。政治大學外交系教授黃奎博表示，川普的做法僅限於超級強國，這是一次國際關係的特例，極不容易引起模仿效應，但這次事件，加上川普對烏克蘭的態度，將讓美國的外交及國際領導力，逐漸偏離「善霸」形象。

淡江大學國際事務與戰略研究所兼任副教授黃介正表示，中國在21大之前會謹慎小心，不會立刻做出過激反應。

