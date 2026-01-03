馬杜洛被抓前1天才會中特使喊兄弟情誼 分析：美敲山震虎

馬杜洛在社媒Instagram上貼出他與中國特使邱小琪會見的照片。(取材自Instagram)

美國3日對委內瑞拉 發動攻擊，逮捕總統馬杜洛。就在前一天，馬杜洛還在其總統府「觀花宮」會見中國特使邱小琪率領的代表團，強調委中是兄弟情誼。

馬杜洛2日在社媒Instagram貼出與中國代表團會面的影片與照片。他說，與中國國家主席習近平的特使邱小琪愉快會面，雙方重申兩國的堅固聯繫。

據美國有線電視新聞網(CNN)西班牙語頻道2日報導，馬杜洛當天會見邱小琪及其代表團，出席的還有中國駐委大使蘭虎和外交官員王昊；委內瑞拉副總統羅德里格斯也在場。

委內瑞拉總統府說，這次會晤確認卡拉卡斯和北京間堅定不移的兄弟情誼，尤其在當前地緣政治背景下，雙方都反對單邊制裁措施，並致力為「全球南方」國家人民爭取主權發展。

邱小琪則重申，兩國是堅定不移的戰略夥伴，中方代表團的到訪體現中國對雙邊關係的重視，不僅是貿易和能源夥伴，更是該地區重要的政治盟友。

台北淡江大學戰略所所長李大中指出，美國出兵委內瑞拉，完全呼應去年12月公布的美國國家安全戰略(NSS)，也反映川普 政府國家安全的基本邏輯與世界觀，這已經揭櫫美國對於西半球(美洲)的重視，類似川普版本的門羅主義，某種程度將美洲視為美國的勢力範圍，而且拒絕非「西半球的競爭者」，在此區域掌握軍事設施、港口與關鍵基礎建設的控制，以及對廣義戰略資產的收購。北京在中南美洲經營多時，川普行動是否影響4月川習會 或俄烏和平談判進度，將引發關注。

淡江戰略所副教授林穎佑分析，美國示範了一個快速的軍事行動，用一種迅雷不及掩耳的快速突擊行動，產生敲山震虎的作用，警告其他國家美國會為了國家利益使用自己的軍事力量，有點殺雞儆猴的效果。他提醒，美國先穩定了中南美洲之後，接下來會不會把目光放在印太或歐洲，是可觀察的方向。