川普以國安為由 強制「瀚孚光電」剝離涉美晶片資產

記者林宸誼／即時報導
美國總統川普2日根據美國「國防生產法」發布行政命令，再次以「國家安全」為由，下令強制剝離瀚孚光電（HieFo）公司收購的與半導體相關的資產。川普稱，瀚孚光電公司「由一名中國公民控制」。

南華早報分析指，這一舉措凸顯了美國政府在日益加劇的中美地緣政治和技術競爭中，對「與中國有關聯的公司」在半導體等領域的打壓和限制。

南華早報報導，川普稱，有「可信證據」顯示，瀚孚光電收購Emcore公司的數字晶片及相關晶圓設計、製造和加工業務，「可能威脅美國國家安全」。但他沒有提供任何證據。

白宮在一份聲明中稱，此行政命令禁止瀚孚光電保留對Emcore資產的任何所有權或權利，並給予該公司最多180天時間剝離這些資產，剝離過程受美國外國投資委員會（CFIUS）的監督。

根據行政命令，在剝離完成並得到驗證之前，瀚孚光電被禁止授予對資產或任何非公開技術資訊的訪問權，並面臨重組、轉讓或搬遷業務的嚴格限制。CFIUS有權審計該公司並實施額外措施以確保合規。

這代表兩家公司於2024年4月30日完成的約300萬美元交易實際上被撤銷。

2025年5月，Emcore公司在一份新聞稿中證實，與瀚孚光電的交易涉及轉讓其已終止的晶片業務的大部分資產，包括設備、合同、智慧財產權以及位於加州阿爾罕布拉的InP晶圓製造業務相關的庫存。

瀚孚光電在公司官網介紹自己為「一家坐落於美國加州的光晶片製造企業，致力於為資料中心、電信行業、AI互聯及光學傳感提供先進的光晶片解決方案」。2024年5月1日，瀚孚光電完成了美國Emcore晶圓製造及光晶片相關資產的全面收購。

該公司提到，2024年5月1日，瀚孚光電通過管理層收購（MBO），完成了對Emcore晶圓製造及光晶片相關資產的全面收購。這一戰略舉措不僅代表公司對Emcore 40多年光電技術積累的完美繼承，也為瀚孚光電在全球光電市場中的進一步擴張和領導地位奠定了堅實的基礎。

瀚孚光電在2025年9月的一份新聞稿中，確認張根造（Genzao Zhang，音譯）為公司首席執行官兼聯合創始人，並指出他此前擔任Emcore公司的工程副總裁。

從拜登政府到川普政府，為圍堵打壓中國科技發展，美國實施了一系列晶片出口限制措施。

2025年川普上台後，美國政府曾禁止輝達對華出口H20晶片，直到輝達同意向美國政府上繳在華銷售額的15%後，才恢復了該晶片的出口許可。2025年12月，川普允許輝達對華出口H200人工智慧（AI）晶片，但同樣提出要求，要求從中抽成25%。

不過，中國企業正努力推出可以替代輝達的國產AI晶片，搶佔輝達曾經佔據主導地位的市場份額。例如華為在2025年9月公布昇騰AI晶片未來三年的產品迭代路線圖，阿里、騰訊、百度和字節跳動等互聯網巨頭，也都加大對晶片研發和設計的投入，爭取在供應鏈上獲得更大的自主可控能力。

美國貿易代表辦公室（USTR）於2025年12月23日表示，將自2027年6月起對來自中國的半導體產品加徵關稅，具體稅率將至少提前一個月公布。

中國外交部發言人林劍回應表示，中方堅決反對美方濫施關稅、無理打壓中國產業。美方的做法擾亂全球產供鏈穩定，阻礙各國半導體產業的發展，損人害己。

