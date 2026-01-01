我的頻道

川普不認老：閉眼是放鬆 聽不清是現場太吵

新的一年想改善財務狀況 先檢查三個關鍵數字

華府升旗 俞大㵢：台美關稅談判「即將結束」

中央社華盛頓1日專電
華府僑胞1日舉行元旦升旗典禮，駐美代表俞大㵢（左7）、駐美公使楊懿珊（左6）和姜森（右6）及數百名僑胞出席。(中央社)
華府台僑今天舉行元旦升旗典禮，而就在3天前，解放軍對台展開實彈軍演。台駐美代表俞大㵢對此表示，這驗證1.25兆(台幣，下同)國防預算、強化自衛決心的必要性。他也提到外界關注多時的台美關稅談判進度，預告「即將要結束」。

華府台灣同鄉聯誼會、黃埔同學會、榮光會等僑社上午於華府近郊舉行中華民國開國紀念日升旗典禮，俞大㵢、駐美公使楊懿珊和姜森、軍事代表團團長魏中興及數百名僑胞出席。

俞大㵢於典禮後接受媒體聯訪，指歐洲、日本等國已發聲關切解放軍「正義使命-2025」演習，再次證明1.25兆國防預算並非無理由。中國近幾年來進行承平時期最大規模建軍，也是台灣需強化自衛意識的原因。同時，鄰近國家如日本及菲律賓等國已追加軍事預算。

此外，美國總統川普日前一句「我不擔心」回應軍演提問，有外媒解讀為「淡化軍演」。俞大㵢說，公開發言外，實際作為也很重要。美國持續對台軍售，到昨天仍有相關聲明，強化台灣防備與雙邊合作持續進行，並未減少。

俞大㵢指的是美國五角大廈去年12月31日的公告。內容指出，洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）獲得1份對台灣軍售的合約，以滿足美方所稱台灣空軍「急迫的作戰能力需求」。

媒體也關切宏都拉斯與台復交的可能性。

宏都拉斯親台總統候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）日前勝出，而他在競選期間曾說若勝選將恢復與台邦交。對此，「拉美通」俞大㵢表示，宏都拉斯已體認中國於建交後不聞不問，對白蝦等承諾未兌現，「轉向」北京弊大於利，期盼宏都拉斯等國做出正確決定。

宏都拉斯2023年在外交上轉向北京，並取消與台灣的自由貿易協定，對宏都拉斯白蝦產業造成巨大衝擊。根據台灣官方資料，進口量從2022年13000公噸降至2024年近4000公噸，因20%關稅而使宏都拉斯白蝦價格上升。

「我們是很誠懇、很有誠意的要跟這些國家一起合作」。俞大㵢說，台灣技術團過去將養白蝦引入宏都拉斯，透過幾十年來的技術合作，宏都拉斯後續也能將白蝦回銷台灣。

他說，其他國家會慢慢了解到，台灣意在提供技術改善當地民生，而中共對台灣的邦交國只具政治意圖。

俞大㵢另在向僑胞致詞時預告，台美關稅談判即將要結束，台灣與美國企業界跟科技人士的融入會更加密切，台美關係也會更加緊密。

歷時8個月的台美關稅談判正待進入總結會議。行政院經貿談判辦公室去年11月指出，現階段談判重點，是以「台灣模式」與美方洽談供應鏈合作，並爭取調降對等關稅且不疊加原最惠國待遇（MFN）稅率，以及232條款多項關稅最優惠待遇。

