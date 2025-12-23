Nvidia通知中國客戶：H200晶片擬農曆年前開始出貨

我的頻道

編譯中心／綜合報導
Nvidia執行長黃仁勳爭取到H200晶片出口對中國解禁後，傳Nvidia已通知中國客戶，可於農曆新年前對中國出貨。(路透)
Nvidia執行長黃仁勳爭取到H200晶片出口對中國解禁後，傳Nvidia已通知中國客戶，可於農曆新年前對中國出貨。(路透)

三名知情人士向路透透露，Nvidia(輝達，另稱英偉達)已通知中國客戶，計畫於農曆新年前，也就是2月中旬前，開始對中國出貨其第二強大的人工智慧(AI)晶片H200。

路透報導，據其中兩名消息人士透露，Nvidia擬先以現有庫存滿足初步訂單，預計將出貨5000至1萬個晶片模組，約相當於4萬至8萬顆H200 AI晶片。

第三名消息人士表示，Nvidia同時告知中國客戶，將增加H200晶片的產能，預計該產能的訂單將於2026年第二季開放。

消息指出，這項計畫仍有很大不確定性，因為北京當局尚未核准任何H200採購案，時程仍可能因政府決策而有所變動。第三名消息人士說：「整個計畫都取決於政府核准。在我們獲得正式許可之前，一切都無法確定。」

由於相關討論屬於私人性質，這些消息人士皆不願具名。Nvidia以及中國工業和信息化部尚未立即回應置評請求。

若順利出貨，這將是川普總統於本月宣布華府同意以徵收25%費用開放H200銷售後，H200晶片對中國的首次交付。

路透上周報導，川普政府已啟動跨部會審查中國H200晶片的銷售許可申請，兌現其同意該交易的承諾。

這項舉措代表自拜登政府時期的重大政策轉向，過去拜登政府以國安疑慮為由，禁止對中國出口先進AI晶片。

H200晶片屬於Nvidia上一代Hopper系列，在AI領域仍被廣泛採用，儘管公司推出更新的Blackwell系列取代Hopper。Nvidia目前主要聚焦生產Blackwell及即將上市的Rubin系列，使得H200供應相對吃緊。

川普的決定適逢中國積極發展本土AI晶片產業。中國本地公司目前仍無法匹敵H200晶片的效能，引發外界擔憂開放進口可能拖慢本土產業發展。

路透本月報導，中國官員本月稍早曾召開緊急會議討論此事，並正評估是否核准出貨。其中一項建議要求，每宗H200晶片訂單必須搭配一定比例的國產晶片。

對於阿里巴巴集團、字節跳動等有意購買H200晶片的中國科技巨擘而言，這批潛在出貨將讓他們取得運算效能約為晶片專為中國設計但規格較低的H20晶片六倍的處理器。

AI 川普 拜登

