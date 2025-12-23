FCC限制進口中國大疆等外國無人機 納國安風險列管名單

我的頻道

編譯中心／綜合報導
FCC以國安為由，將禁止大疆等品牌的新型無人機輸入美國。（路透）
FCC以國安為由，將禁止大疆等品牌的新型無人機輸入美國。（路透）

美國聯邦傳播委員會（FCC）22日表示，正在將中國大疆（DJI）、Autel以及所有外國製無人機和零組件納入國家安全風險列管名單，並且新型無人機未來將無法在美國獲得進口或銷售批准。

路透報導，FCC認定這些公司產品對美國國家安全構成不可容許風險，納入列管名單意味著，未來大疆、Autel及其他外國無人機公司將無法獲得FCC批准在美國銷售新型無人機或零組件，而獲得FCC許可是進口與銷售所必須。

FCC此舉是華盛頓近年來加強對中國無人機管控的重要升級。今年9月，美國商務部曾表示計畫公布規定，限制中國無人機進口。

FCC表示，該措施不影響已獲批准的現有型號，其進口、銷售與使用均不受限制；消費者仍可合法使用此前購買的無人機。

大疆此前表示，這一決定將實質上禁止其在美國推出新型無人機。大疆是全球最大無人機製造商，其在美國商用無人機市場的市占率超過50%。

FCC指出，此次行動基於白宮跨部門審查結果，認定外國無人機及零組件存在安全風險，包括未經授權的監控、敏感數據外洩及供應鏈安全漏洞等。未來，國防部（或稱戰爭部）若認定不再構成安全風險，可解除特定無人機或特定無人機類別的限制。

