我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

增發食品攤販牌照案 紐約市議會拍板 數萬餐車有望合法經營

突破川普的「全面且徹底」封鎖？受制裁油輪駛入委內瑞拉水域

川普政府宣布8項軍售 日經亞洲曝台灣為何不再優先買戰機軍艦

編譯周辰陽／即時報導
在這張印尼武裝部隊資訊中心9月3日公布的照片中，在南蘇門答臘巴圖拉賈舉行的2025超級神鷹之盾實彈演習中，美國陸軍的HIMARS發射一枚火箭彈。（美聯社）
在這張印尼武裝部隊資訊中心9月3日公布的照片中，在南蘇門答臘巴圖拉賈舉行的2025超級神鷹之盾實彈演習中，美國陸軍的HIMARS發射一枚火箭彈。（美聯社）

美國政府17日一口氣宣布8筆對台軍售，總金額約新台幣3500億元（逾111億美元）。日經亞洲20日報導指出，這筆軍售的核心內容是已在烏克蘭戰場上證明，能有效摧毀俄羅斯戰車與指揮據點的武器。專家認為，此案標誌著美國對台軍售方向出現轉變，從台方過去幾年偏好採購的F-16戰機與軍艦等高單價裝備，轉向更聚焦於防止解放軍登陸的武器系統。

根據此前新聞，美國國務院批准項目包括海馬士遠程精準打擊系統續購、M109A7自走砲、反裝甲型無人機系統、戰術網路系統、標槍反裝甲飛彈續購、拖式飛彈續購、AH-1W型直升機零附件，及魚叉飛彈可修件檢修。

一名美國政府消息人士指出，台灣轉變優先順序有兩大原因，其一是2022年8月時任美國眾議院議長裴洛西訪台後，中國隨即進行飛彈試射，其二則是烏克蘭在抵禦俄羅斯入侵過程中，所展現的成功與不足經驗。

這位人士表示，儘管台灣先前曾尋求採購戰機與軍艦等高價平台，以安撫國內民意並向北京傳達象徵性訊號，但近期的重點則更加務實。

美國海軍退役少將、華府智庫「保衛民主基金會」（FDD）資深研究員蒙哥馬利（Mark Montgomery）表示：「這項軍售方案包含多種武器，將使中國難以在台灣建立並維持灘頭陣地。」

蒙哥馬利指出，無人機將有助於阻止中國部隊登陸，即便成功登陸，也難以機動。至於地面系統，從ATACMS與海馬士等長程精準導引飛彈，到榴彈砲、標槍與拖式飛彈等較短程武器，都「將使中國部隊面臨風險」。他進一步指出，台灣能部署的反介入彈藥越多，解放軍地面部隊所承受的風險也就越高。

亞洲協會政策研究所中國分析中心研究員高潔（Jie Gao）指出，此次軍售案公布的時機相當耐人尋味。她表示，消息曝光之際，「美中貿易談判已推進至較為穩定的階段」。她說：「北京當然會抗議，但軍售不至於促使北京退出雙方已經達成的貿易協議。」

軍售 無人機 解放軍

上一則

聯邦政府明年的優先任務？民調：首重移民、其次健保

延伸閱讀

川普再與9藥廠達「藥品降價」協議 換取3年關稅豁免

川普再與9藥廠達「藥品降價」協議 換取3年關稅豁免
布朗大學槍手靠抽中「綠卡樂透」留美 川普下令終止抽籤

布朗大學槍手靠抽中「綠卡樂透」留美 川普下令終止抽籤
突破川普的「全面且徹底」封鎖？受制裁油輪駛入委內瑞拉水域

突破川普的「全面且徹底」封鎖？受制裁油輪駛入委內瑞拉水域
2025十大事件 川普返白宮、羅浮宮竊案、首位美籍教宗…

2025十大事件 川普返白宮、羅浮宮竊案、首位美籍教宗…

熱門新聞

川普政府加大力度取消海外出生的公民身分，要求移民局每月提出100至200個撤銷入籍案件。（美聯社）

川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷

2025-12-18 12:55
名導羅伯雷納與妻子蜜雪兒被發現陳屍在洛杉磯住宅。（美聯社）

奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群

2025-12-15 13:52
與美國公民結婚之綠卡申請人不保證不被驅逐，如果簽證逾期仍會被逮捕。圖中新人非新聞當事人。（路透）

數十年政策大轉變 簽證逾期被捕 公民配偶申請綠卡恐慌

2025-12-13 04:53
川普總統17日晚白宮對全國發表演講，主要是強調他的政績，表示物價平穩，就業人數增加。(路透)

電視演說提經濟成就 川普：「戰士紅利」1776元支票在路上

2025-12-18 01:29
美國總統川普。（美聯社）

川普宣布暫停綠卡抽籤 因布朗大學、MIT槍案兇手藉此計畫來美

2025-12-19 01:16
川普政府要求重新安排日期審理遭擱置多年的移民案，使得近12萬無證移民面臨被遣返風險，當中一半最少已在美國居住了十年。圖為五歲的萊安德羅·萊昂於2023年在波士頓的法尼爾廳的入籍儀式上，聆聽美國國歌。(路透檔案照)

川普要求重啟12萬移民案 多已行政結案 符合豁免遣返

2025-12-19 16:58

超人氣

更多 >
台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡

台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡
美國這5城市 每月1500元可讓退休生活有滋有味

美國這5城市 每月1500元可讓退休生活有滋有味
布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵

布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵
好市多這7項食品 連大廚也是鐵粉

好市多這7項食品 連大廚也是鐵粉
加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年

加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年