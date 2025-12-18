我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美「掃地機器人始祖」iRobot CEO談公司破產...技術「落後中企4年」

陳妍希離婚主因曝光 期待儀式感落空 陳曉被爆「情緒失控鬧失聯」

中國反告密蘇里州 新冠汙名索賠500億 前密州檢察長：不會道歉

特派員黃惠玲／綜合報導
針對中國提出高達500億元的新冠訴訟，密蘇里州聯邦參議員、密州前檢察長史密特表示「不會向中國道歉」。(美聯社)
針對中國提出高達500億元的新冠訴訟，密蘇里州聯邦參議員、密州前檢察長史密特表示「不會向中國道歉」。(美聯社)

密蘇里州檢察長漢納威(Catherine Hanaway)16日表示，中國對密蘇里州提出一宗高達500億元的訴訟。該訴訟由中國武漢市人民政府、中國科學院及武漢病毒研究所名義提出，控告密蘇里州對中華人民共和國構成「經濟與聲譽威脅」。

被告之一的共和黨籍密州聯邦參議員、前密州檢察長史密特(Eric Schmitt)回應稱，對於中國方面因他過去在新冠疫情期間提告中國而反制提起約500億美元的訴訟，他「近期絕不會向中國道歉」。

史密特在接受福斯新聞節目「英格拉漢觀點」(The Ingraham Angle)專訪時直言：「這完全荒謬。他們只是因為我們揭露了他們的謊言與欺騙而惱羞成怒。」

他進一步表示：「密蘇里州已經對他們取得240億美元的判決，他們當然不高興。他們把新冠病毒釋放到全世界，我們因此提告，而且我們贏了。」

根據密蘇里州檢察長辦公室的說法，此次訴訟與漢納威先前試圖凍結中國資產的行動有關。密州檢察長辦公室指出，今年早些時候，州府已對中華人民共和國、中國共產黨及相關實體取得240億元判決。

該判決指控中國「引發並加劇新冠肺炎(COVID-19)疫情」，漢納威表示，州府將繼續努力取得認證，以便凍結中國擁有的資產，包括房地產、金融利益及與被告相關的其他海外持股。

漢納威在新聞稿中表示：「中國指控我們偉大的州『貶低武漢病毒研究所的社會評價』，這非常耐人尋味。這項訴訟只是拖延策略，也證明我們在此事上一直站在正確立場。」

在中國的訴訟中，列為被告者包括密蘇里州，由州長柯厚(Mike Kehoe)代表；聯邦參議員史密特；密州前檢察長 、現任聯邦調查局(FBI)副局長貝利(Andrew Bailey)。訴狀指控史密特、貝利以及密蘇里州政府，透過「惡意且騷擾性的訴訟」、捏造大量不實資訊，並散布具汙名化與歧視性的言論，損害中國、武漢市及相關科研機構的名譽。

對此，史密特形容中方提告是「吃不到葡萄說葡萄酸」，並表示其法律團隊目前正著手翻譯送達給他的相關法律文件。史密斯表示，「可以想見，我近期不會道歉。」

史密特於2020年初擔任密蘇里州檢察長期間，代表該州向中華人民共和國、中國多個政府部會、中國共產黨、中國科學院及武漢病毒研究所提起訴訟。當時他指控中國政府隱匿新冠疫情相關資訊，並未妥善控制疫情擴散，對全球造成嚴重傷害。該案在美國政壇與國際社會引發高度爭議，相關後續至今仍持續發酵。

密蘇里州 武漢病毒研究所 疫情

上一則

眾院強行通過不含延長補貼健保法案 此案參院過關無望

下一則

川普簽署行政公告 旅遊禁令19國擴大到39國 明年元旦生效

延伸閱讀

新冠「污名」中國告密蘇里索賠500億 聯邦參議員：不道歉

新冠「污名」中國告密蘇里索賠500億 聯邦參議員：不道歉
防盜不力 現代、起亞汽車認罰900萬美元

防盜不力 現代、起亞汽車認罰900萬美元
新型詐騙猖獗 華府檢察長：慎防禮品卡餘額被盜空

新型詐騙猖獗 華府檢察長：慎防禮品卡餘額被盜空
華府檢察長警告：節日慎防禮卡餘額盜空詐騙

華府檢察長警告：節日慎防禮卡餘額盜空詐騙

熱門新聞

名導羅伯雷納與妻子蜜雪兒被發現陳屍在洛杉磯住宅。（美聯社）

奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群

2025-12-15 13:52
美國波音C-40快艇運輸機。示意圖。(路透資料照)

美軍運輸機在日本短暫升空3分鐘 神秘行動引發猜測

2025-12-11 12:44
「川普金卡」簽證計畫10日起上路，個人金卡申請者需向財政部捐款100萬元。(美聯社)

獲美國永居權捷徑 川普興奮宣布：金卡上路

2025-12-10 20:14
與美國公民結婚之綠卡申請人不保證不被驅逐，如果簽證逾期仍會被逮捕。圖中新人非新聞當事人。（路透）

數十年政策大轉變 簽證逾期被捕 公民配偶申請綠卡恐慌

2025-12-13 04:53
2003年，美國巡洋艦「聖喬治角號」發射一枚戰斧巡弋飛彈。(路透)

美工業落後恐影響軍力 紐時：中國非無敵 美要靠1關鍵翻盤

2025-12-14 04:00
美國政府於16日宣布擴大旅遊限制範圍，新增5個國家列入全面禁止入境名單，並對另外15個國家實施部分限制，受限國家以非洲地區為主。圖為國際旅客抵達華盛頓杜勒斯國際機場。(路透)

川普擴大旅行禁令至30多國 新增5國全面禁入、15國遭限制

2025-12-16 18:51

超人氣

更多 >
住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕

住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕
這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」

這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」
衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停

衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停
格林：川普在黨內支持度如大壩潰堤 期中選舉不可能贏

格林：川普在黨內支持度如大壩潰堤 期中選舉不可能贏
楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」

楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」