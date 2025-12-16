我的頻道

曼達尼將任命「世界盃沙皇」施壓降票價 決賽4000元華人嘆吃不消

紐約州半數學生英數未達標 特許學校CEO：教育體系失靈

台灣能用美軍不能用？專家：俄烏戰無人機經驗無助美軍對抗解放軍

編譯盧思綸／即時報導
俄羅斯軍方6日以飛彈和無人機攻擊基輔釀成大火。（歐新社）
英國皇家聯合軍事研究所專精空戰的資深研究員布朗克（Justin Bronk）15日在美國期刊《外交事務》發表文章，以「美國的無人機妄想」為題指出，俄烏戰爭的無人機經驗很可能在台灣陸上與兩棲作戰中扮演重要角色，但是這樣的經驗並不適用於美軍在印太地區對上中共解放軍的潛在衝突。文章直言，若美國誤以為靠大規模部署無人機就能對抗中國，反而可能削弱自身在空軍與海軍等關鍵戰力上的競爭優勢。

文章指出，俄烏戰爭中，廉價四軸旋翼無人機自2023年起大量投入戰場，在部分前線地區甚至造成高達7成的傷亡比例。俄羅斯也頻繁以一次性攻擊無人機對烏克蘭城市發動長程打擊，烏克蘭則以無人機反擊俄方基地與能源設施，促使西方國家將無人機視為改變戰爭型態的代表性武器。

在這個背景下，美國總統川普今年6月簽署行政命令，加速無人機生產，五角大廈隨後調整政策，推動低成本無人機快速納入軍備體系，並提出建立無人機主導權的構想，多家AI與軍工科技公司也競逐相關國防合約。

布朗克分析說，在台灣層級的防衛作戰中，無人機確實可能發揮關鍵作用。文章指出，台灣若能部署數十萬架、甚至數百萬架小型無人機，在海灘上阻止解放軍登陸部隊，將可大幅提升防衛效果。對台灣部隊而言，同樣至關重要的是具備可長期運作的反無人機能力，以攔截並干擾從中國本土或近岸船艦起飛的解放軍單向攻擊無人機與偵察無人機。

但是，文章強調，這種在局部陸上與近岸戰場可能奏效的經驗，並不等同於美國整體對中軍事戰略的解方。若認為大規模採購具備AI能力的無人機，就能強化美國對中國的防禦，這樣的假設具有誤導性。

文章分析，俄烏戰爭以陸戰為主、前線拉長，而且雙方皆未取得制空權，其作戰環境與美中潛在衝突存在根本差異。

俄烏雙方在戰爭初期損失大量裝甲與精銳部隊後，已無力進行大規模聯合作戰，只能仰賴小型步兵單位搭配無人機與火砲進行緩慢推進，這正是廉價無人機能發揮關鍵作用的前提。

相較之下，美中若在印太爆發衝突，戰場將主要在空中與海上展開，陸戰可能僅限於台灣或釣魚台（日本稱尖閣諸島）等少數島嶼。美軍必須跨越數千公里海域投射火力，面對中國高度發展的飛彈、空軍與海軍力量。在這種距離與作戰強度下，小型無人機航程有限，幾乎派不上用場。

文章並指出，美軍現役主力戰機如F-22、F-35與F/A-18戰機，最大的弱點不在於昂貴或數量有限，而是航程不足，必須仰賴空中加油機進入爭奪區，而加油機本身卻容易成為解放軍飛彈與戰機的目標。無人機無法解決這個結構性問題。

此外，中國儘管擁有全球規模最大的無人機產業，軍事投資重心卻放在有人戰機、大型軍艦與先進飛彈系統上。解放軍近年快速擴充第五代戰機、遠程飛彈與海軍艦隊，並在部分空對空與防空飛彈性能上逐步追近甚至超越美國。

文章指出，美國若將希望寄託於以無人機補足戰力規模，恐忽視真正的核心問題：空軍與海軍高端戰力數量不足、飛彈庫存短缺，以及預警與指揮系統老化。

刊登在《外交事務》的這篇文章總結認為，複製烏克蘭的無人機戰爭模式，無法改變美中在印太的力量消長，美國若無法維持制空與制海優勢，其整體軍事結構將難以在未來衝突中發揮決定性作用。

無人機 解放軍 烏克蘭

