我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

H200晶片好香 路透：中企需求強「Nvidia擬增產」但仍有2不確定

AI狂熱三載見真章 華爾街警惕泡沫變數布局輪動

H200晶片好香 路透：中企需求強「Nvidia擬增產」但仍有2不確定

編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普上周宣布允許Nvidia向中國企業出售H200晶片。（路透）
美國總統川普上周宣布允許Nvidia向中國企業出售H200晶片。（路透）

路透引述兩名消息人士報導，中國企業對Nvidia輝達(另稱英偉達)H200晶片需求強勁，訂單量遠超現有供應，輝達研擬增加產能。不過，路透提到，目前中國政府尚未批准採購，輝達增產量能也仍未確定。

輝達發言人在路透報導後聲明表示：「公司正管理供應鏈，以確保在取得許可的前提下，向中國授權客戶銷售H200，不會影響我們對美國客戶的供應能力。」

消息人士指出，輝達已向中國客戶說明目前供應狀況，但並未透露具體數量。

美國總統川普上周宣布允許輝達向中國企業出售H200晶片，隨後傳出阿里巴巴、字節跳動等中企巨頭積極向輝達洽購H200消息。

不過，H200進入中國市場仍存在不確定性。一來中國政府尚未批准任何採購，二來目前H200產量仍非常有限，因輝達正專攻最先進的Blackwell系列與即將推出的Rubin系列產品，同時要和谷歌母公司Alphabet競爭台積電有限的先進晶片產能。

路透先前引述消息人士，中國官員10日曾召開緊急會議，研議是否允許進口H200，且提議要求每一筆H200採購必須搭配一定比例的國產晶片。

中國工信部（MIIT）未立即回應置評。

台積電拒絕針對特定客戶的產能配置提供評論，僅表示可參考董事長魏哲家近期就AI需求大增下的產能規畫所作說明。

輝達 台積電 阿里巴巴

上一則

澳洲海灘節慶染血 川普譴責反猶太攻擊

延伸閱讀

白宮AI官員：北京看穿美國心思 正拒買Nvidia H200晶片

白宮AI官員：北京看穿美國心思 正拒買Nvidia H200晶片
白宮AI沙皇：中國可能拒絕H200晶片

白宮AI沙皇：中國可能拒絕H200晶片
路透：中企需求強勁 Nvidia考慮增產H200晶片

路透：中企需求強勁 Nvidia考慮增產H200晶片
彭博：中5000億元挺國產晶片 規模可與美晶片撥款相提並論

彭博：中5000億元挺國產晶片 規模可與美晶片撥款相提並論

熱門新聞

川普政府公布新規，26日起綠卡持有者入境也需要採集生物特徵。（圖／123RF）

川普再緊縮移民政策 綠卡等非公民出入境26日起須生物辨識

2025-12-07 04:48
物價持續高居不下，影響民生，對共和黨明年期中選舉選情造成衝擊。白宮幕僚正促使川普總統正視物價。圖為川普總統7日晚出席華府甘迺迪藝術中心年度盛會。(美聯社)

高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了

2025-12-08 05:12
美國波音C-40快艇運輸機。示意圖。(路透資料照)

美軍運輸機在日本短暫升空3分鐘 神秘行動引發猜測

2025-12-11 12:44
中國海關總署8日宣布，今年截至11月累計貿易順差為1.08兆美元，僅用11個月便提前繳出超越2024全年度表現，更成為全球首個貿易順差突破1兆美元大關的國家。（路透）

中貿易順差首度破1兆美元 川普關稅大棒為何斬不斷中國出口洪流？

2025-12-08 02:50
「川普金卡」簽證計畫10日起上路，個人金卡申請者需向財政部捐款100萬元。(美聯社)

獲美國永居權捷徑 川普興奮宣布：金卡上路

2025-12-10 20:14
CBP9日宣布免簽證國家來美的旅客，可能很快必須接受長達五年的社群媒體使用紀錄審查。(路透)

免簽旅客來美擬審5年社群紀錄 影響英法德台等42免簽證國

2025-12-09 22:05

超人氣

更多 >
華女嫁有房白男 最後一場空…因為丈夫遺囑沒她的名字

華女嫁有房白男 最後一場空…因為丈夫遺囑沒她的名字
紙巾「遺囑」無效力 華女無法繼承房產 被掃地出門

紙巾「遺囑」無效力 華女無法繼承房產 被掃地出門
中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準

中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準
「古裝第一美人」何晴病逝 前夫是「人民的名義」許亞軍

「古裝第一美人」何晴病逝 前夫是「人民的名義」許亞軍
水果店店主英勇奪槍 阻止澳洲海灘恐怖分子 身中2槍

水果店店主英勇奪槍 阻止澳洲海灘恐怖分子 身中2槍