我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州女花10美元買二手店撲滿 打開一看竟藏逾2000美元

H200不吃香？白宮AI沙皇：中改用國產晶片 拚半導體自立

躲媒體諜對諜…台外長林佳龍秘密訪美 AIT會官員

記者陳熙文／華盛頓報導
台灣外交部長林佳龍11日出現與華府一橋之隔的美國在台協會，訪問行程極為低調保密。（本報系資料照片）
台灣外交部長林佳龍11日出現與華府一橋之隔的美國在台協會，訪問行程極為低調保密。（本報系資料照片）

美東時間周四晚間，華府圈傳出台灣外交部長林佳龍出現在美國在台協會(AIT)位於阿靈頓的華盛頓總部附近，登時引發不少臆測。

由於林佳龍在聯合國大會期間，成功在紐約設宴與美方官員交流，其努力尋求外交突破的舉動並不讓人感到意外，但台美雙方究竟會針對什麼議題交流，引人好奇。

正值美國國務院12日舉辦首屆「矽谷和平高峰會」(Pax Silica Summit)，美國擬與多國簽署宣言，旨針對稀土、晶片、人工智慧(AI)等領域建立合作聯盟，有意反制中國既有，以及正在崛起的領導地位。

國務院也在高峰會前一晚舉行開幕酒會，有人猜測林佳龍此刻訪美與美國致力於在核心技術和材料上，凝聚盟友合作關係有關，不過有與會人士表示，林佳龍並未現身酒會，倒是駐美代表俞大㵢11日晚間曾在酒會中露臉。

對於林佳龍的低調訪問，台灣駐華府媒體評估現任外長住在華盛頓特區過於敏感，恐引發爭議，推敲他可能下榻離華府有一橋之隔、與AIT辦公室相近的凱悅尚萃(Hyatt Centric)飯店，走路離AIT僅有不到3分鐘的路程。

11日一大早，媒體陸續抵達飯店一探究竟，果然在飯店大廳目擊台灣的駐外人員和外交部幕僚；林佳龍8時左右也出現在飯店餐廳前，但只出現幾秒，就被幕僚匆匆帶離媒體視線。

外交部基於台美默契，不願林佳龍曝光，作風格外低調，不但拒絕讓媒體採訪，也不肯留下任何影像紀錄，遂與媒體展開「諜對諜」的攻防戰。

在早餐用畢後，林佳龍在幕僚的指引下，未從餐廳大門離開，而是避開媒體眼線追蹤，經餐廳暗門坐上公務車。

不過駐華府媒體誤打誤撞，隨即發現林佳龍已離開飯店，正在AIT辦公室與美方官員見面。

據了解，林佳龍此次有部長辦公室幕僚隨身出訪，還有北美司司長王良玉同行，AIT處長谷立言也意外出現；谷立言不久前才在台灣官邸宴請賴清德總統和副總統蕭美琴，現在又出現在美國，與林佳龍一起開會。

林佳龍一行人自12日上午9時在AIT開會至下午2時左右，中午在AIT吃便當，最後透過建物的地下停車場通道出入，掩人耳目。據悉，林佳龍下午回到飯店後，仍與俞大㵢等人舉行內部會議，並準備返台。

為求不讓在場媒體捕捉到林佳龍和訪團的畫面，外交部人員甚至要求飯店打開平時傾倒廢棄物的後門通道出口，讓人員繞道，分批離開現場。

據了解，林佳龍此行約待3天左右，過程是低調再低調，台美之間都希望是無人知曉的祕密訪問，沒想到卻因為有人巧遇林佳龍而意外曝光。有涉外人士分析說，美台討論的議題可能涉及到賴清德總統的過境，為未來的行程鋪路，也可能討論到美台的廣泛合作。

對於林佳龍現身大華府地區，國務院發言人則表示，目前沒有任何可以證實的資訊，並指出，與美國長期的政策相符，美國維持與台灣健全的非官方關係。

美國在台協會（AIT）處長谷立言才在台北宴請賴清德總統和蕭美琴副總統，隨即返美接...
美國在台協會（AIT）處長谷立言才在台北宴請賴清德總統和蕭美琴副總統，隨即返美接待來訪的外交部長林佳龍。（本報系資料照片）

AI AIT 華府

上一則

淫魔檔案照19張曝光 川普有4張 還有「我超大」保險套

下一則

數十年政策大轉變 簽證逾期被捕 公民配偶申請綠卡恐慌

延伸閱讀

華府直擊／林佳龍低調訪美、避曝光 與媒體「諜對諜」攻防戰

華府直擊／林佳龍低調訪美、避曝光 與媒體「諜對諜」攻防戰
觸及「台灣之盾」？傳台外交部政次密訪以色列 外交部不評論

觸及「台灣之盾」？傳台外交部政次密訪以色列 外交部不評論
台外交部政務次長密訪以色列？台重申：共享民主價值

台外交部政務次長密訪以色列？台重申：共享民主價值
中日因「台灣有事」關係緊張 林佳龍：大約一年才能穩定

中日因「台灣有事」關係緊張 林佳龍：大約一年才能穩定

熱門新聞

川普政府公布新規，26日起綠卡持有者入境也需要採集生物特徵。（圖／123RF）

川普再緊縮移民政策 綠卡等非公民出入境26日起須生物辨識

2025-12-07 04:48
物價持續高居不下，影響民生，對共和黨明年期中選舉選情造成衝擊。白宮幕僚正促使川普總統正視物價。圖為川普總統7日晚出席華府甘迺迪藝術中心年度盛會。(美聯社)

高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了

2025-12-08 05:12
中國海關總署8日宣布，今年截至11月累計貿易順差為1.08兆美元，僅用11個月便提前繳出超越2024全年度表現，更成為全球首個貿易順差突破1兆美元大關的國家。（路透）

中貿易順差首度破1兆美元 川普關稅大棒為何斬不斷中國出口洪流？

2025-12-08 02:50
美國波音C-40快艇運輸機。示意圖。(路透資料照)

美軍運輸機在日本短暫升空3分鐘 神秘行動引發猜測

2025-12-11 12:44
「川普金卡」簽證計畫10日起上路，個人金卡申請者需向財政部捐款100萬元。(美聯社)

獲美國永居權捷徑 川普興奮宣布：金卡上路

2025-12-10 20:14
CBP9日宣布免簽證國家來美的旅客，可能很快必須接受長達五年的社群媒體使用紀錄審查。(路透)

免簽旅客來美擬審5年社群紀錄 影響英法德台等42免簽證國

2025-12-09 22:05

超人氣

更多 >
喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」

喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」
5類人不建議郵輪旅行 專家：直接搭飛機就好

5類人不建議郵輪旅行 專家：直接搭飛機就好
出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字

出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字
前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控

前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控
芬蘭小姐「瞇瞇眼」陷種族歧視風暴 后冠頭銜遭撤銷

芬蘭小姐「瞇瞇眼」陷種族歧視風暴 后冠頭銜遭撤銷