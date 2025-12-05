我的頻道

年底4生肖得提拔 屬猴有望加薪、他從從容容獲長官賞識

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了

傳貝森特要求緩和對中措辭 2戰略文件延遲發布

編譯周辰陽／綜合報導
美國兩大戰略報告已延遲數周尚未發表，據傳與財政部長貝森特要求修改對中國的措辭有關。（路透）
美國兩大戰略報告已延遲數周尚未發表，據傳與財政部長貝森特要求修改對中國的措辭有關。（路透）

Politico 3日獨家報導，美國川普政府官員一方面譴責中國的威脅，另一方面又尋求改善與北京的關係。3名知情人士透露，川普政府的2份闡述全球安全戰略的文件已延後數周發布，部分原因是財政部貝森特堅持對中國相關內容進行修改。

這兩份文件分別為「國家安全戰略」（National Security Strategy）與「國防戰略」（National Defense Strategy），原預計在秋季稍早發布。「國家安全戰略」歷來被用來闡述政府的整體戰略方向，內容從經濟政策、盟友與對手關係，涵蓋到軍事部署，文件起草通常會經數輪內閣官員審閱與提供意見，以完整呈現政府願景，並確保行政部門在總統核心議題上步調一致。

一名消息人士表示，兩份文件目前幾乎已完成，可能會在本月發布。第二名人士證實「國家安全戰略」即將發布，第三名人士則確認「國防戰略」也將很快發布。

川普政府已與北京方面就關稅及多項貿易議題進行數月的敏感貿易談判，而五角大廈仍維持視中國為美國首要軍事對手的立場。消息人士指出，考慮到與北京持續進行貿易談判的敏感性，以及川普政府將西半球提升為比過去政府更高的優先事項，在貝森特希望對涉及中國的措辭進行更多調整後，2份戰略文件經歷多次修訂。

不過，財政部長以及其他內閣官員在起草與討論新戰略的過程中提出意見並不罕見，因為多數政府每一任期只會發布一次「國家安全戰略」。貝森特要求調整後的變動幅度尚不清楚，2名人士表示，他希望緩和部分涉及中國活動的語氣，但未提供更多細節。由於2份文件需保持一致以展現統一立場，因此對一份文件的修改將需要另一份進行相應修訂。

財政部在聲明中表示，貝森特「在如何妥善管理與中國的關係上，與川普總統百分之百一致，與本政府所有其他成員一樣」。白宮則轉由財政部回應。

此外，川普總統2日簽署「台灣保證實施法案」數小時之後，貝森特3日就表示，美國同時是中國與台灣的盟友，並強調美國與兩方的關係並未改變。

南華早報報導，貝森特出席紐約時報「DealBook Summit」，接受該報專欄作家兼特約主筆索金（Andrew Sorkin）被問及華府部分人士對川普政府在台灣問題上長期奉行的「戰略模糊」政策的擔憂時表示：「美國是中國的盟友，這種關係沒有改變。」

根據Grabien網站提供的影像片段，當索金追問「是中國，不是台灣嗎？」並表示想釐清他剛剛的發言時，貝森特補充表示：「也包括台灣」，並重申「關係沒有改變」。此外，他拒絕回答美國是否會在中國試圖入侵時協防台灣，稱這是「假設性」問題。中國駐美大使館未立即回應詢問。

貝森特同時警告：「若台灣的晶片供應中斷，將成為全球經濟的單點故障。」針對華府部分專家擔心，若美國實現晶片製造自給自足，台灣在美國外交政策中的戰略價值可能下降，貝森特予以否定。他說：「這就好比問，如果我買了保險，房子會更容易或更不容易失火嗎？去風險化並不代表你改變了什麼。」

他還表示，中國正按計畫履行美中貿易協議的承諾，包括購買1,200萬噸大豆，並確認該目標將在2026年2月前完成，並自信地說：「我可以告訴你，中國正在確保履行協議的每一部分。」

川普政府：來美看世界盃、奧運等重大賽事球迷 優先處理簽證

H-1B和家屬H-4簽證 須公開社媒資料 12/15起擴大審查

川普挫敗 大陪審團拒絕再次起訴紐約州檢察長詹樂霞

美貿易代表：川普調整有成 美中貿易縮水是正確方向

對世界盃、奧運開綠燈 川普政府：優先處理來美觀賽球迷簽證

川普與盧安達、民主剛果總統簽和平協議 效力堪慮

