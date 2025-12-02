我的頻道

川普對台無償軍援掛零 日學者：「台灣有事」美出兵可能性偏低

編譯盧思綸／綜合報導
川普第一任期時承諾在今年交付台灣至少28架Ｆ-16Ｖ戰機，至今均未到位。圖為F-16V BLK70戰機示意。(圖／洛克希德馬丁公司官網)
日本筑波大學中國問題研究所長遠藤譽1日發表文章指出，對比拜登政府最後兩年多次對台軍援，川普總統完全未再動用「總統撥款權(PDA)」提供台灣無償軍事支援，且川普第一任承諾今年交付台灣至少28架F-16V戰機，但至今掛零。若台灣發生緊急狀況，川普出動美軍協防可能性偏低，因此不會出現日相高市早苗先前談「台灣有事」構成日本存立危機事態的狀況。

雅虎日本網站1日刊出遠藤的文章，她彙整美國政府對台軍援，拜登政府2023年3月至2024年12月間，共19次提供或宣布對台軍售與軍援，其中包括三次行使PDA。川普迄今僅兩次宣布對台軍售，分別是11月13日以提供零件和後勤支援為主，以及11月17日簽約提供「國家先進地對空防空飛彈系統(NASAMS)」相關裝備，但需等到2031年完成後才會交付。特別注意的是，川普第二任動用PDA援台情況完全歸零。

遠藤另引述華盛頓郵報9月報導，指川普拒絕批准逾4億美元對台軍援，希望在與中國商討貿易協議和領袖會談之際避免事端，象徵美對台政策重大轉變。在美中貿易戰、北京強烈反制背景下，存在許多「不願讓習近平不悅」因素，使得川普更無意願無償軍援台灣。

她據此推論，在川普第二任期，即使台灣發生事態，美軍出動援助的可能性也極低；對日本而言，若美軍不出動，高市所謂「日本存立危機事態」自然無法成立。

遠藤指出，川普第一任雖曾批准對台出售66架F-16V戰機，並將在2025年交付28架，但原定今年交付的戰機，至今連1架也未到位。路透報導，台灣空軍參謀長李慶然1日表示，美方延遲交付的F-16V戰機預計12月展開飛行測試，目前採購的66架，已有54架進入生產階段。

遠藤的文章寫道，今年只剩一個月，若美方戰機交付台灣，中方必定強烈抗議，美中關係可能破裂，這對高市防衛台灣的立場可能是好消息。種種動向顯示美中利用台灣角力，當下可能是局勢走向的重要轉折點，日本應格外關注。

