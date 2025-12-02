彭博專欄：中恐有樣學樣 仿美提出「28點台灣方案」

我的頻道

編譯盧思綸／綜合報導
川普總統(左)10月底與中國國家主席習近平在南韓釜山會面。(美聯社)
彭博資訊(Bloomberg)1日以「中國正準備一份『烏克蘭式台灣提案』？」為題刊出專欄作家瓦斯瓦尼(Karishma Vaswani)評論指出，北京正從川普政府提給俄羅斯的烏克蘭和平計畫中汲取經驗，觀察華府願意為達成協議付出多少，以及是否對莫斯科讓步。瓦斯瓦尼並引述澳洲陸軍少將瑞恩(Mick Ryan)近期的警告，稱中共可能私下向川普政府提出「28點台灣方案」。

美國急於推動俄烏停戰，提出「28點和平協議」，並對烏克蘭施壓，要求烏方簽署。這項28點和平協議是國務卿魯比歐與白宮特使威科夫(Steve Witkoff)耗時一個月擬訂。這項協議引起爭議，烏克蘭隨後另提新的「19點協議」。

瓦斯瓦尼在文章中提到，中國國家主席習近平正利用華府對台訊號日益混亂之際，強化宣示統一台灣目標，讓台灣處境更加危險。她也引述澳洲退役陸軍少將瑞恩11月23日的撰文警告，中國可能趁機提出自己的方案，習近平傾向在不動武情況下掌控台灣，「我們可能會看到中共向川普政府提出一份28點台灣方案，不論是私下祕密進行或公開」。

該文章提到，近期正值中日因「台灣有事」論關係緊張之際，川普先後與習近平和日本首相高市早苗通話，雖然川普公開發言未提及台灣，中方則重點強調習近平對「台灣回歸」的立場；中方並警告上周穿越台灣海峽的紐西蘭軍艦「不要製造麻煩」。北京種種動作可視為廣泛外交攻勢的一環。

瓦斯瓦尼也提到台灣確實有理由緊張，台總統賴清德也宣布將新增400億美元國防預算，但可能在國會受阻。她認為，台北必須加大力度確保無人機、飛彈、機動發射系統與韌性指揮系統預算到位，並加強民防演習與反制中國認知作戰。

此外，美國國會「美中經濟暨安全審查委員會」最新報告指出，中國已提升攻台能力，可能在幾乎沒有預警的情況下發動封鎖或攻擊；中國會依受眾調整訊息，對外利用英語宣傳淡化緊張，國內敘事則日益將台灣的「挑釁」描繪為行動理由。同時，解放軍仍在推動現代化並縮小與美軍的差距。

瓦斯瓦尼指出，華府在亞洲的盟友包括日本、澳洲、南韓與菲律賓，必須深化協調，把防衛台灣視為區域安全核心。即使可能惹惱中國，盟友持續通過台灣海峽，將有助於重新凸顯國際法的重要性，「川普的烏克蘭計畫或許看似與台灣局勢相距甚遠，但在北京眼中，這是一個可乘之機。」

瓦斯瓦尼是彭博觀點(Bloomberg Opinion)專欄作家，負責撰寫亞洲政治議題，特別聚焦中國。她曾擔任BBC亞洲區首席主播，並在BBC於亞洲與南亞工作長達20年。

川普總統(左)提出俄烏「28點和平協議」，希望烏克蘭總統澤倫斯基接受。(美聯社)
