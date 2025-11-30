我的頻道

存款不到100萬 美國安享退休可能嗎？

川普已決定Fed下一任主席「大黑馬」強調市場反應正面

彭博專欄：中緊盯美版俄烏計畫 恐向川普提「28點台灣方案」

編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）10月30日在釜山舉行雙邊會談。(路透)
彭博資訊12月1日以「中國正準備一份『烏克蘭式台灣提案』？」為題，發表專欄作家瓦斯瓦尼（Karishma Vaswani）評論指出，北京正從川普政府給俄羅斯的烏克蘭和平計畫汲取經驗，觀察華府願意為達成協議付出多少，以及是否對莫斯科讓步。瓦斯瓦尼並引述澳洲退役陸軍少將瑞恩（Mick Ryan）近期的警告，稱中共可能私下向川普政府提出「28點台灣方案」。

瓦斯瓦尼指出，中國國家主席習近平正利用華府對台訊號日益混亂之際，強化長期宣示統一台灣的目標，這使得台灣陷入更加危險的處境。

其他軍事戰略分析人士也表達相同的擔憂。瓦斯瓦尼引述澳洲退役陸軍少將瑞恩（Mick Ryan）11月23日的撰文警告，中國可能趁這個時機提出自己的方案。他指出，習近平傾向在不動武的情況下掌控台灣，「因此，我們可能會在不久或中期內看到中共向川普政府提出一份28點台灣方案，不論是私下秘密進行還是公開。」

這篇文章提到，近期正值中日因「台灣有事」論關係緊張升溫之際，美國總統川普先後與習近平和日本首相高市早苗通話，雖然川普有關公開發言未提及台灣，中方則重點強調習近平對「台灣回歸」的立場；中方並警告上周穿越台灣海峽的紐西蘭軍艦「不要製造麻煩」。北京種種動作可視為廣泛外交攻勢的一環。

瓦斯瓦尼提到台灣賴清德總統確實有理由緊張，而作為回應，賴總統也宣布新增400億美元國防預算，但可能在國會中受阻。她認為，台北必須加大力度確保無人機、飛彈、機動發射系統與韌性指揮系統的預算到位，並加強民防演習與反制中國認知作戰。

另一方面，華府在中國對台威脅方面並不天真。美中經濟暨安全審查委員會（US–China Economic and Security Review Commission）最新報告指出，中國已提升其攻台能力，並可能在幾乎沒有預警的情況下發動封鎖或攻擊。報告還補充，中國會依受眾調整訊息：對外利用英語宣傳淡化緊張，國內敘事則日益將台灣的「挑釁」描繪為行動理由。同時，解放軍仍在推動現代化並縮小與美軍的差距。

瓦斯瓦尼認為，華府在亞洲的盟友，包括日本、澳洲、南韓與菲律賓，必須深化協調，把台灣的防衛視為區域安全核心。即使可能惹惱中國，盟友持續通過台灣海峽，將有助於重新凸顯國際法的重要性。

瓦斯瓦尼總結寫道：「川普的烏克蘭計畫或許看似與台灣局勢相距甚遠，但在北京眼中，這正是一個可乘之機。」

瓦斯瓦尼是彭博觀點（Bloomberg Opinion）專欄作家，負責撰寫亞洲政治議題，特別聚焦中國。她曾擔任BBC亞洲區首席主播，並在BBC於亞洲與南亞工作長達20年。

