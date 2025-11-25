川習通話分析：川想討論俄烏戰 習藉機談台灣

美國總統川普（左）在釜山與中國國家主席習近平（右）會見。（路透）

美中領袖24日再度通話討論多項議題。美學者分析，川普 總統可能是為討論終結俄烏戰爭的進展並尋求中國國家主席習近平 協助；習近平則可能選擇藉機對台灣議題表達立場。

中央社報導，川普針對川習通話的發文內容未提及台灣。不過，中國官媒稍早報導，雙方談到台灣議題與俄烏戰爭議題，習近平向川普闡明中方在台灣議題上的原則立場，美方則理解台灣議題對於中國的重要性。

前美國在台協會(AIT)理事主席、現為華府智庫「布魯金斯研究所」(Brookings Institution)非常駐資深研究員的卜睿哲(Richard Bush)受訪分析，將美中在第二次世界大戰的合作與台灣議題連結，是中華人 民共和國在紀念台灣光復的關鍵主題。「當然，當年與美國結盟並在1945年10月25日接管台灣管轄權的是中華民國」。

卜睿哲表示，有可能川習在南韓釜山峰會時就已達成共識，之後會有一通後續通話，這次通話將涉及台灣議題。

中國全國人大常委會議日前表決通過設立「台灣光復紀念日」，相關內容提到，台灣光復是「台灣做為中國一部分的歷史事實和法理鏈條的重要一環」。

台陸委會批評，台灣光復日與中華人民共和國毫無關係，也與對日作戰沒有正面貢獻的中共毫無關係。