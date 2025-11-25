川習通話分析：川想討論俄烏戰 習藉機談台灣

我的頻道

編譯中心／綜合報導
美國總統川普（左）在釜山與中國國家主席習近平（右）會見。（路透）
美中領袖24日再度通話討論多項議題。美學者分析，川普總統可能是為討論終結俄烏戰爭的進展並尋求中國國家主席習近平協助；習近平則可能選擇藉機對台灣議題表達立場。

中央社報導，川普針對川習通話的發文內容未提及台灣。不過，中國官媒稍早報導，雙方談到台灣議題與俄烏戰爭議題，習近平向川普闡明中方在台灣議題上的原則立場，美方則理解台灣議題對於中國的重要性。 

前美國在台協會(AIT)理事主席、現為華府智庫「布魯金斯研究所」(Brookings Institution)非常駐資深研究員的卜睿哲(Richard Bush)受訪分析，將美中在第二次世界大戰的合作與台灣議題連結，是中華人民共和國在紀念台灣光復的關鍵主題。「當然，當年與美國結盟並在1945年10月25日接管台灣管轄權的是中華民國」。

卜睿哲表示，有可能川習在南韓釜山峰會時就已達成共識，之後會有一通後續通話，這次通話將涉及台灣議題。

中國全國人大常委會議日前表決通過設立「台灣光復紀念日」，相關內容提到，台灣光復是「台灣做為中國一部分的歷史事實和法理鏈條的重要一環」。

台陸委會批評，台灣光復日與中華人民共和國毫無關係，也與對日作戰沒有正面貢獻的中共毫無關係。

