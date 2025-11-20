美大使批中掌控希臘大港 中使館：嚴重干涉

我的頻道

編譯莊瑞萌／綜合報導
美國駐希臘大使季伏爾(右)本月6日在雅典，拜會希臘總理米佐塔基斯。(路透)
美國駐希臘大使季伏爾(Kimberly Guilfoyle)批評中國掌控希臘的彼里夫斯港(Piraeus)「令人遺憾」，引發中國駐雅典大使館強烈反擊，指其惡意抹黑中希合作。北京與華府近年在希臘基礎建設布局競爭激烈，目前雅典也同步推動美國支持的開發新港口計畫。

政治新聞網站POLITICO報導，中國駐希臘大使館19日強烈譴責季伏爾對北京在希臘投資的批評，大使館發言人透過書面聲明表示，季伏爾的言論是對中希兩國經貿關係的「惡意抹黑」，也是對希臘內政的「嚴重干涉」。季伏爾上周表示，中國國營企業掌控希臘最大的港口彼里夫斯港(Piraeus)「令人遺憾」，並暗示可以繞過這個問題。

她認為，「可以想辦法解決，無論是尋求提高其他地區的產能，還是彼里夫斯港或許可以出售。」對此，中國使館明顯不滿並透過聲明強調，「彼里夫斯港屬於希臘人民，不是破壞區域繁榮與穩定的工具，更不應成為地緣政治對抗的犧牲品。」季伏爾曾是福斯新聞主播，也曾是川普總統長子小川普的未婚妻。

在希臘自2009年爆發長達十年的經濟危機期間，西方企業因財務風險及對當地官僚體系卻步之際，中國趁機在當地大舉投資，並試圖將希臘打造為中國出口樞紐。中國國營航運集團中遠海運(COSCO)於2016年取得彼里夫斯港的多數股權，北京希望把該港打造為其「一帶一路」全球基建計畫的關鍵節點。

「彼里夫斯港是在希臘金融危機期間移交給中國的，因為當時只有他們提交標案，」希臘外交部發言人拉娜・佐奇烏(Lana Zochiou)在18日補充表示，「希臘尊重過去所簽署的協議。」

與此同時，雅典也正加速推動在埃萊夫西納(Elefsina)建設新港口，這項計畫獲得美國支持，也被視為在戰略上可平衡中國在彼里夫斯港的影響力。此構想18日在季伏爾與希臘發展部長西奧多里卡科斯(Takis Theodorikakos)雙方會晤時曾被討論，會後希臘政府即啟動相關程序。季伏爾在會後表示，「我們期待看到埃萊夫西納港發展成為本區域的物流樞紐。」

