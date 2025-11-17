美海軍作戰部長：南韓核潛艦若建成 可牽制中國威脅

美國海軍作戰部長考德爾14日說，期待南韓核動力潛艦建成後牽制中國。圖為考德爾(左)上月和川普總統(中)一起登上停在維吉尼亞州諾福克的布希號航母，參加海軍建軍250周年活動。（路透）

韓聯社16日報導，美國海軍作戰部長考德爾14日受訪被問到南韓 核動力潛艦是否可能用於對抗中國，並重塑南韓海軍在東亞區域的角色。他說，南韓核潛艦若建成，華府 將「理所當然」期待韓方運用該能力牽制中國威脅。

南韓總統李在明10月29日在慶州會晤川普總統時，公開請求允許南韓獲得核潛艦燃料，以加強追蹤北韓 和中國船隻，還稱這將減輕美軍負擔。美國其後正式批准南韓爭取建造首艘核潛艦計畫。

考德爾指出，南韓具備核潛艦能力後，「我認為美國會再次期待雙方進行盟友合作的夥伴關係，達成我們的共同目標，美國認定中國是我們步步進逼的威脅」。他也認為，南韓很大程度上共同對中國抱持擔憂，「因此這種能力應納入整體規畫」。

考德爾還說，核潛艦將帶來不同層次嚇阻力，操作這種潛艦很可能賦予南韓海軍更大責任，在區域和全球層級皆然；正如電影「蜘蛛人」台詞，「能力愈大責任愈大。我認為南韓有責任在全球部署這些潛艦，從僅是區域海軍轉為全球海軍」。

至於這些核潛艦將在南韓製造，或像川普在社群媒體所說，於韓企韓華集團收購的美國造船廠製造？考德爾說，這應由白宮決定。

韓聯社說，美中競爭加劇之際，華府正尋求強化與盟友的合作，持續推動盟國增加國防開支，為集體防禦做貢獻。

即便撇除核潛艦計畫，考德爾也強調美韓須建立強有力夥伴關係，基於「以實力謀和平」模式對抗中國灰色地帶活動。他說，對中國此類活動在全球上演非常擔憂，美韓夥伴關係顯得尤其重要，需有強大嚇阻機制。

在此背景下，於黃海的國際水域舉行海軍聯演以應對中國威脅「當然並非不可能」，但他未詳述。目前這類演習主要在朝鮮半島東部和南部海域舉行。對近期中國在黃海設置人造結構，考德爾說若繼續不理，異常行為恐將成常態，若超出一定底線，美韓將堅決應對。

考德爾這次訪韓也參觀造船廠，他預期南韓將就幫助提升美國造船能力，發揮顯著作用。對北韓加強海軍能力，考德爾說，北韓雖不對美國構成海軍威脅，但有必要密切監控，以防範被視為威脅南韓的活動。