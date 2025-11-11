中外交官稱「斬首」高市早苗 川普避批中：我和習很好

川普總統11日在維吉尼亞州阿靈頓國家公墓舉行的退伍軍人節儀式上致詞。（路透）

中國駐大阪總領事薛劍日前發表暗指日本 首相高市早苗的「斬首論」，引發日本政府抗議。美國總統川普 日前受訪時被問及此事時，反而稱：「我們的盟友在貿易上剝削我們比中國還要嚴重。」朝日電視指出，他避開直接批評中國。

高市7日首次在日本眾議院預算委員會答詢時說，「台灣有事」可能構成日本的「存亡危機事態」，在日本現行的安保法制下，能行使集體自衛權。薛劍8日深夜在「X」轉發報導並寫道，「那種擅自闖入的骯髒頭顱，就該毫不猶豫斬掉。你們做好覺悟了嗎？」並附上憤怒的表情符號。雖然薛劍日晚間刪文，但已在日本引發爭議。

根據Roll Call網站發布的逐字稿，福斯新聞主持人英格拉漢（Laura Ingraham）先提及CNN日前披露中國擴建飛彈生產設施，接著談到薛劍的發文，並問川普：「中國這些人不是我們的朋友，對吧？」

對此，川普回應：「我們很多盟友也不是我們的朋友，我們的盟友在貿易上占我們的便宜，比中國還嚴重。中國當然也占了不少便宜。」

他接著表示，自己在第一任期內就對中國徵收數千億美元的關稅 ，也很早就對中國加徵關稅。後來，美國又遭遇來自中國某地的新冠疫情，不過美國應對得非常出色，還附和英格拉漢打趣說這是另一個「小禮物」。

川普強調，自己與中國國家主席習近平相處得很好，個人與中國的關係也很融洽，但接著話鋒一轉表示：「要與中國相處得好，唯一的方式就是從強勢的立場出發。我們擁有巨大的實力，這得益於關稅，也得益於我所做的各項措施。」