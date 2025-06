財政部報告「中國外匯政策缺乏透明度」但未指控操弄匯率

財政部5日向國會提交的半年度報告中,並未將中國列為匯率操縱國,但明確指責中國在美國主要貿易夥伴中,匯率政策缺乏透明的程度尤為突出。(路透)

財政部 5日向國會提交的半年度報告「美國主要貿易夥伴的宏觀經濟和外匯政策」(Macroeconomic and Foreign Exchange Policies of Major Trading Partners of the United States)中,未將中國列為匯率 操縱國,不過明確指責中國在主要貿易夥伴中,匯率政策缺乏透明的程度尤為突出。

美聯社報導,一位財政部官員稱美國未來可能會找到中國操縱匯率的證據,並將在今年秋季確定中國是否一直在操縱人民幣匯率。財長貝森特(Scott Bessent)表示政府已通知貿易夥伴,「那些鼓勵與美國發展不平衡貿易關係的宏觀經濟政策,將不再被接受…未來財政部將動用一切可用工具,強力反制不公平的匯率行為。」

美國自1994年以來便未將中國列入匯率操縱國,直到川普 總統第一任期的2019年才列入。2015年通過的「貿易便捷及貿易執行法」(Trade Facilitation and Trade Enforcement Act)中寫明,若美國的貿易夥伴符合下列三項特徵,財政部便需要評估其宏觀經濟和匯率政策:對美雙邊貿易有巨額順差、有巨額經常帳順差、持續單邊干預外匯市場。

最新報告指出,財政部審查截至2024年12月的四個季度數據,認為沒有貿易夥伴符合前述全部三個標準。主要貿易夥伴的監測名單包括中國、日本、韓國、台灣、新加坡、越南、德國、愛爾蘭、瑞士。而除了2015年法案列出的三項特徵,財政部還考慮了貨幣走勢、匯率政策實踐、外匯存底範圍、資本管制、貨幣政策。

此時正值川普政府尋求與中國達成貿易協議,以避免兩國貿易戰再度升級。川普已將對中國商品徵收的145%關稅降至30%,為期90天,以便談判;中國也已將對美國商品徵收的關稅從125%降至10%。此前川普決定不以匯率操縱為由制裁中國,5日更表示他上任以來與中國國家主席習近平的首次通話非常正面,並宣布兩國即將進行貿易談判。