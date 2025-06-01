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買火箭 共享情報…台灣改革軍隊尋求美加大支持 以應對中國威脅

編譯廖振堯／綜合報導
台國防部5月12日下午在屏東九鵬基地舉行「海馬士多管火箭系統」(HIMARS)射擊操演，三部海馬士多管火箭系統在演訓結束後一同駛離。(中央社)
台國防部5月12日下午在屏東九鵬基地舉行「海馬士多管火箭系統」(HIMARS)射擊操演，三部海馬士多管火箭系統在演訓結束後一同駛離。(中央社)

台灣軍方本月在屏東縣一處軍事基地首次測試海馬士多管火箭飛彈系統(HIMARS)，這是美國供應烏克蘭軍隊來打擊俄羅斯陣地的同一裝備。在中國日益增強的軍事威脅下，台灣正努力改革軍隊爭取川普總統支持。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，洛克希德·馬丁公司(Lockheed Martin)製造的HIMARS，可發射射程約185哩(約290公里)的導引火箭，足以打擊海峽對岸中國南部福建省沿海目標。與烏克蘭不同，台灣向美國支付了超過10億元購買HIMARS，目前已接收29套HIMARS中的11套，剩餘系統預計明年提前交付。

隨著中國加大軍事和其他方面壓力，台灣將義務役期從四個月延長至一年、後備軍人的教召時間翻倍至兩周，並承諾國防預算增加到國內生產毛額的3%以上。

台國防部發言人孫立方表示，美國仍然是台灣非常重要的戰略夥伴，但台北充分認識到加強自身國防能力的必要性。「確保台灣安全是我們的責任，也是我們的首要任務。我們非常重視此事。」不過面對中國壓倒性的威脅，台灣很難建立一支現代化的作戰力量；中國擁280萬人軍隊，是台灣現役軍人的18倍多。

孫立方表示，為應對這些切實存在的威脅，美台維持軍事合作至關重要。除HIMARS，美台還透過一項情報共享協議推進合作，孫立方稱其可「改變情勢」，但鑑於情報和資訊共享為敏感資訊而未討論細節。「即便如此，這種情報交換對我們了解敵人的威脅並做出適當的防禦部署極為有幫助」。

賴清德總統上任一年內，中國舉行了多輪大規模軍演，美國印太司令部司令帕帕羅(Samuel Paparo)本月警告這並非演習而是「排練」。而川普減少援烏、威脅向台灣徵收高關稅，也令台灣官員感到不安。不過一位退役美國海軍上將本月在國會作證時首次公開承認，目前約有500名美軍駐紮在台灣，是先前披露人數的10倍多。

隨著中國加大軍事和其他方面壓力，台灣將義務役期從四個月延長至一年、後備軍人的教召...
隨著中國加大軍事和其他方面壓力，台灣將義務役期從四個月延長至一年、後備軍人的教召時間翻倍至兩周。(歐新社)

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