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川普的良藥苦口？解放日後全球股市崩跌 恐怖關稅會持續多久

何時放下關稅大刀？川普給出答案了

學者：賴清德拋零關稅 架構台美實質FTA談判

記者江睿智、翁至威／台北報導
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賴清德總統6日透過8分鐘的影片向台灣民眾信心喊話。（取材自台總統府影片）
賴清德總統6日透過8分鐘的影片向台灣民眾信心喊話。（取材自台總統府影片）

針對美國對台加徵32%關稅賴清德總統6日拋出台、美雙方從「零關稅」談起，學者分析，賴清德說法等同於要與美國實質談判貿易協定(FTA)，是機會也是挑戰。學者建議，當務之急是極小化台美貿易順差，爭取比照日韓稅率。

中經院副院長王健全認為，賴清德提到談判關稅可從比照美加墨自貿協定，從台、美雙方「零關稅」開始談起，此作法有相當難度，最重要的是，台灣應爭取比照美國對亞太區域內日、韓加徵稅率看齊。

其次，台灣要盡可能極小化對美貿易順差，包括軍事採購、各種能源採購等。

第三，台灣在向川普保證台積電等廠赴美投資同時，也要爭取對台廠投資有利條件，讓台美是雙向流動，才能避免產業外移風險。他表示，川普要的是製造業回美國、再工業化，台灣廠商在為美國創造投資、就業，兌現川普的競選承諾，爭取包括台灣降關稅、台廠綠色通道、經濟特區等待遇，並且讓台廠在美國上市，運用美國資金壯大產業。

亞太商工總會執行長、東海大學經濟系兼任教授邱達生則解讀，越南政府表達擬將關稅降至零，獲得川普正面回應，賴清德拋出「零關稅」，應是也想藉此獲得川普回應。他認為，「可以試試」、「總不能都不試」。

邱達生表示，賴清德提到美加墨自貿協定及「零關稅」，此作法已是建立雙邊實質自由貿易協定，不過，川普與台灣簽FTA的機率並不高，仍要持續觀察。

賴清德希望整合出「台灣投資美國隊」，他說，台灣累計對美國投資金額已超過1000億美元，未來除台積電加碼投資，其他產業例如電子、資通訊、石化及天然氣等產業，都可加碼投資美國，深化台美產業合作。

關稅 賴清德 川普

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