傳川普4月訪中「川習會」南華早報：若成真 是習外交勝利

美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）2017年在德國漢堡參加G20峰會。（路透）

川習會有譜？南華早報10日獨家引述多位外交消息人士的說法報導，美國總統川普 最快可能4月訪問中國與國家主席習近平 會面；華爾街 日報(WSJ)則報導，美中正討論6月舉行川習「生日峰會」，北京希望這些計畫能為正式的貿易談判鋪路。

兩個預測的時間點正好落在習近平與俄國總統普亭預計見面的5月前後。南華早報報導，若川普4月訪中，習近平將在5月訪問莫斯科會見俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)前，先會晤川普，美中俄關係備受國際社會關注。

消息人士透露，川普重返白宮以來聚焦與北京敲定協議。美中領袖都希望對方來訪以展示其外交勝利，初步討論圍繞川普訪中，但不清楚出訪行程的討論進展。

中方消息人士表示，「北京官員現在與華盛頓的對口官員交談，比(美國前總統)拜登政府時更困難，因為華府正經歷劇變」。

川普1月20日就職前幾天曾與習近平通電話，討論廣泛問題；一周後，中國外長王毅與美國國務卿魯比歐(Marco Rubio)通電話，但雙方尚無任何正式會面。

魯比歐受到北京制裁，嚴格來說不能訪中。

第二名消息人士表示，中美持續討論川習會，並努力爭取在4月舉行。此人表示，川普已明示希望習近平訪問佛州海湖莊園(Mar-a-Lago)，兩人2017年曾在此會面，但北京方面希望在華盛頓舉行更正式的會面，或邀請川普訪中。

中國全國政協會議和全國人大會議於本周結束，該名人士說：「對習近平而言，若川普在兩會後訪中，將是一次重要的外交勝利」。

另一名美國消息人士表示，「川普訪問中國最快也要等到4月」。

不過，華爾街日報(WSJ)引述知情人士說法報導，美中已開始討論川普和習近平可能於6月在美國舉行的「生日峰會」。

川普1946年6月14日出生，而習近平1953年6月15日出生。

知情人士表示，現階段尚無任何確定的事，美中大使館都拒絕置評。

知情人士透露，相關討論仍處於早期階段，且正值川普政府對中國加徵關稅並擴大實施其他貿易措施之際，美方藉此獲得與北京的談判籌碼。

美中領袖生日峰會的消息在貿易緊張局勢擾亂全球市場和企業的情況下傳出，雙方都願意為改善兩國關係釋出善意。