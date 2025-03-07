台積在美擴大投資 賴清德：沒有美國壓力

在與美國總統川普3日舉行聯合記者會後，台積電董事長魏哲家（右）6日再與賴清德總統（左）一同說明對美投資案。 （記者陳正興／攝影）

台積電 擴大在美投資，為川普 總統加分，但引起台灣在野黨質疑。中華民國總統賴清德6日與台積電董事長魏哲家 舉行聯合記者會，賴清德表示，台積電赴美投資過程沒有來自美國的壓力，政府充分掌握；魏哲家說，在台灣蓋11座生產線仍如期進行。至於擴大投資是否獲美國政府承諾補助？魏哲家說，台積電不怕競爭，只要求公平。

魏哲家：台灣蓋11個生產線如期進行

魏哲家3日才在川普見證下，在白宮宣布對美加碼投資1000億元，建造三座晶圓廠、兩座先進封裝廠與研發中心；川普表示，在美製造晶片，就不會有關稅。不到60小時，賴清德與魏哲家再聯合舉行記者會說明。

賴總統說，台灣產業從西進、南向到北合，幾十年來累積實力，已足夠自信地跨越太平洋，東拓到美洲大陸，重新建構一個新的產業布局，立足台灣，布局全球，行銷全世界。他感謝魏哲家與政府保持密切聯繫，讓政府充分掌握台積電對美的投資計畫。

魏哲家表示，台積電去各國蓋生產線，都是為了客戶需求，在這個重大投資前，已經做過非常多分析，也跟所有客戶溝通過，台積電目前在美國產能不夠，沒辦法符合對方需求，「會去美國，真正最大的原因是客戶。」

魏哲家說，台積電目前產線全滿、明年也滿了，後年要蓋的生產線也已經被訂走了。他說，台積電當然有其他考量，包括成本、人才、水電，當地政府的幫忙，是不可或缺的，「我們都跟當地政府合作，甚至跟當地大學一起合作來培育更多人才。」

川普揚言廢除拜登時期的晶片法，是否影響到原先承諾給台積電的66億美元補助，受到關注。

魏哲家在記者會上強調，「我只要求公平。我們不怕競爭，我們在哪個地方蓋生產線，永遠是最棒的。」強調台積電赴美投資，並不是為了補助。

魏哲家說，加上美國1000億元，如果產能還不夠，就看對手怎麼做，他笑稱，但「兩個對手（指英特爾、三星）都已是我們客戶」。

媒體提問台積電擴大在美投資，是否受到美方「壓力」？賴總統說，最了解台積電、最關心台積電發展應該是台積電本身，「政府在台積電赴美投資過程中，並沒有接受到來自美國的壓力，並沒有」。

在野黨國民黨表示，這場記者會讓人感覺台積電是為賴政府的無能當遮羞布，一個稱職的總統，應正視台積電難題並提出解方，而非讓企業獨自承擔壓力。國民黨盼執政當局亡羊補牢，思考讓半導體產業在台永續茁壯。