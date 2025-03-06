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國防部次長提名人柯伯吉：台若落中國手中 對美是災難

編譯葉亭均、盧思綸／綜合報導
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美國國防部政策次長提名人柯伯。(取自美國國防部網站)
美國國防部政策次長提名人柯伯。(取自美國國防部網站)

川普總統提名擔任國防部政策次長的柯伯吉(Elbridge Colby)4日在國會參院提名聽證會表示，台灣如果落入中國之手，「對美國利益而言會是一場災難」，台灣政府必須提高國防支出嚇阻北京。

柯伯吉在國會參院軍事委員會舉行的任命聽證中說，美國與中國在台海地區的軍事平衡已經急劇惡化。他的任命一旦獲確認，他將讓美國為在台灣可能出現的衝突做好準備。美國需要集中軍事能力阻止台海衝突的發生。

參院軍事委員會主席威克爾爾(Roger Wicker)在聽證會開場白中表示，北京領導的新興侵略者軸心是美國幾十年來從未面對過的巨大威脅。北京的目標是利用經濟和軍事實力瓦解美國，並將自己的意志強加給全球事務。在習近平的領導下，中共進行了歷史上規模最大、最具侵略性的軍力建設。與此同時，美國在與中國有關的軍事準備上一直不足。

威克爾說，美國應加強台灣的防衛力量，「我們應該把台灣變成『豪豬』。」

威克爾在質詢中詢問柯吉伯，美國若不能遏制中國，甚至輸掉台海戰爭，還可能在這個世紀迎來「黃金時代」嗎？

柯吉伯說：「失去台灣，台灣的淪陷將是美國利益的災難。我的立場背後的基本邏輯是，與中國的軍事平衡已經急劇惡化。我一直試圖提醒的是，我們必須集中精力，使我們自己的部隊能夠有效、合理地保衛台灣。台灣和日本也必須做得更多。」

他說，「我們必須在亞洲或與亞洲相關的地區擁有軍事能力，以便能夠以美國人民準備承受的成本和風險水平對台灣進行本土防禦」。

雖然台灣近年增加軍費，柯伯吉認為，台灣的國防支出的GDP占比仍遠低於3%。「我同意川普總統觀點，台灣國防預算應接近GDP的10%或至少在這範圍內」。

當被問到對台灣國會刪減軍費看法，柯伯吉說，這讓他「深感不安」。

柯伯吉也在書面證詞提出，日本應該盡快將防衛費提升至GDP的3%。對此，日本首相石破茂表示，日本的防衛費由日本決定。

日本 參院 川普

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