若台積晶片不在美生產 川普威脅至少課稅25%

台積電總裁魏哲家(左)3日宣布加碼投資美國1000億元，避免晶片課稅，也被視為地緣政治上的投資保障。（美聯社）

川普 總統3日表示，台積電 將投資 1000億美元在美國設廠，並指出，如果晶片是在台灣製造，再運到美國，未來可能會被徵收25%至50%的關稅，甚至更多。

川普上台後，陸續公布企業投資案，包括日本軟銀集團宣布投資美國1000億美元、蘋果公司承諾投資美國5000億美元等。

此前川普已多次警告將對進口晶片課以高額關稅。商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）3日也在同一場合說，如果台積電不到美國來，他們就必須受苦。

川普3日在白宮與台積電董事長暨總裁魏哲家見面，並在下午舉行記者會；魏哲家發言首先感謝川普總統和盧特尼克部長，隨後宣布，台積電將擴大投資1000億美元，在既有投資專案之上，擬再建3座晶圓廠、2座先進封測廠和一座研發中心。

川普在致詞時表示，很多企業都想要投資美國，他沒有時間參與每一次的宣布，但為了魏哲家，川普撥空參與這項投資案的宣布。

盧特尼克則表示，川普視半導體的生產製造回到美國為其核心目標。

盧特尼克指出，台積電在拜登政府執政期間收到66億美元的補助，鼓勵台積電投資650億美元設廠，等於美國給台積電10%的設廠資金；盧特尼克說，在川普執政之下，台積電決定投資1000億美元，因為這樣台積電就不用付出關稅。

川普表示，台灣幾乎壟斷了晶片市場，美國占的比率很小，現在受惠於這項投資案，美國可以取得近40%的市場。

川普說，只要在美國製造就沒有關稅，這也是為什麼魏哲家選擇到美國生產製造；川普說，如果台積電不來美國，選擇在台灣生產，再運到美國，台積電未來將面臨25%、30%或50%的關稅，而且關稅的額度只會向上走。

川普說，魏哲家選在美國生產，就沒有關稅，認為魏哲家是超前部署。