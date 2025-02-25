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美國大漲港口費 劍指「中國製造」船隻 停一次最高150萬

記者顏伶如／綜合報導
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美國對中國製造的商船提高港口費，中國遠洋海運公司首當其衝。圖為中國遠洋海運公司旗下貨櫃船停靠比利時安特衛普港。(路透)
美國對中國製造的商船提高港口費，中國遠洋海運公司首當其衝。圖為中國遠洋海運公司旗下貨櫃船停靠比利時安特衛普港。(路透)

除了關稅之外，美中貿易戰在其他層面開始升溫。華爾街日報(WSJ)24日報導，川普政府將對中國船運公司旗下船隻以及任何中國製造船隻大幅調高港口費(port fees)，中國遠洋海運(China Ocean Shipping Company ，COSCO)以及丹麥海運暨物流集團馬士基(Maersk)首當其衝。

美國貿易代表署(Office of the U.S. Trade Representative，USTR)21日宣布對中國船隻進入美國港口調高港口費，中國船隻單次停靠美國港口費用上看150萬元。

福斯商業新聞網(Fox Business)報導分析，船運公司面臨數以百萬計的港口費新增成本，負擔可能轉嫁給美國進口商與出口商，還有美國消費者。

中國遠洋海運是全球規模最大的船運公司，這波港口費調漲將受到直接衝擊。根據美國政府統計，透過中國遠洋海運等大型國營企業，中國在2024年1月的全球商業船運市場占有19%。

馬士基、地中海航運公司(MSC)雖然不是中國船運公司，但由於船隻購自中國，也將受到港口費調漲衝擊。

調高港口費的新規公告之後，到3月24日聽證會之前開放公共評論，川普政府將於聽證會上決定是否推出政策。

報導指出，船運公司與產業分析師正在評估調漲港口費可能產生哪些影響。根據估計，中國製造船隻每一次停靠美國港口，依照船隻規模大小計價，最高可能面臨100萬元港口費。另外，船運公司未來是否繼續向中國船廠訂購船隻也列入收費，最高費用高達100萬元。

根據新規，船運公司擁有50%以上中國製造船隻，每次停靠將收100萬元港口費，船運公司若擁有26%至49%之間中國製造船隻，每次停靠的港口費為75萬元，擁有25%之下中國製造船隻的船運公司，每次停靠的港口費則為50萬元。

中國遠洋海運等中國船運公司還要加收最高100萬元費用，但新規為每次停靠港口費設下150萬元的上限。

美國對中國製造的商船提高港口費，中國遠洋海運公司首當其衝。圖為中國遠洋海運公司旗...
美國對中國製造的商船提高港口費，中國遠洋海運公司首當其衝。圖為中國遠洋海運公司旗下貨櫃船停靠智利港口。(路透)
美國對中國製造的商船提高港口費，中國遠洋海運公司首當其衝。圖為中國遠洋海運公司旗...
美國對中國製造的商船提高港口費，中國遠洋海運公司首當其衝。圖為中國遠洋海運公司旗下貨櫃船停靠智利港口。(路透)
美國對中國製造的商船提高港口費，中國遠洋海運公司首當其衝。圖為中國遠洋海運公司旗...
美國對中國製造的商船提高港口費，中國遠洋海運公司首當其衝。圖為中國遠洋海運公司旗下貨櫃船通過蘇伊士運河。(路透)

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