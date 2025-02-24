「白白送人」 川普重申收回巴拿馬運河

川普總統22日在保守派政治行動大會(CPAC)表示，「我們將收回巴拿馬運河」。(美聯社)

川普 總統22日在保守派政治行動大會(CPAC)發表演說表示，「我們(美國)把巴拿馬運河 白白送給別人，但我們沒把它送給中國，是送給巴拿馬。我們將收回巴拿馬運河」。

川普演說約一小時，出場時群眾不斷呼喊「USA」，其中提到該運河是美國史上最大規模、造價最高昂的開發案之一，期間「數萬名美國工人喪生」，前總統卡特 「以一美元的價格把它送給巴拿馬」，如今「巴拿馬也展開送出巴拿馬運河的進程」。

川普聲稱，該運河去年賺了50億美元，從金錢及貨幣來看，這是「史上最成功的開發項目」。

據去年12月過世的卡特在1977年和巴拿馬簽的條約，將該運河的控制權與經營權移交巴拿馬。川普此前批評卡特此舉「愚蠢」。中國近年來在巴拿馬及該運河的影響力漸增，在該運河位於大西洋和太平洋的五座港口中，兩座由香港長江和記實業的子公司營運。

川普提及中國與其他許多國家在關稅、貿易及毒品走私上「非常不公平」地對待美國，但是「我們再也不會受到這種待遇」。對於自己和中國國家主席習近平的關係，川普說「我正好喜歡他」，而且「從來沒人像我這樣對待中國，從來沒人讓(美國)人們知道有關中國的事；我非常尊重與熱愛中國人民」。

川普強調，美國「人民賦予我們在華府做出重大變革的巨大授權，我們將履行這項使命，我們將運用這項使命」。