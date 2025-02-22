財長貝森特通話中國副總理何立峰 談禁毒與新關稅

美國財政部長貝森特21日首度與中國副總理何立峰通話，討論兩國關稅事宜。（路透）

財政部 長貝森特(Scott Bessent)21日與中國副總理何立峰視訊，彼此表達了對對方政策的不滿。兩國政府表示，貝森特告訴北京要採取更多措施遏制芬太尼走私並重新平衡其經濟，同時聽取了何立峰對川普 (Donald Trump)總統新關稅 的關切。

財政部在這次視訊通話的簡報中表示，兩國的最高經濟官員同意今後繼續保持溝通。美中是世界兩個最大的經濟體。

財政部在聲明中表示：「貝森特部長對中華人民共和國的禁毒努力、經濟失衡和不公平政策表示嚴重關切，並強調本屆行政當局致力於採取保護美國經濟、美國工人和國家安全的貿易與經濟政策。」

簡報指出，雙方均認同中美經貿關係的重要性。

新華社報導，中方就近期美對華加徵關稅等限制措施表達嚴正關切。

新華社報導，雙方圍繞落實中美元首通話共識，就中美經濟領域重要問題深入交換意見。報導稱，雙方均認同中美經貿關係的重要性，雙方同意就彼此關心的問題持續保持溝通。

貝森特20日接受彭博電視採訪表示，他給中方傳遞的第一個訊息將是「我們希望共同努力」，而且「我們真的想阻止」來自中國的芬太尼前導成分流入。美國總統川普月初以此為由，對中國進口商品加徵10%關稅。

貝森特和美國前財長葉倫一樣，要求中國停止依賴出口推動經濟成長，「中國需要透過重視消費來重新平衡經濟」，「他們正為了企業界而壓榨消費者」。