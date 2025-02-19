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經濟學人：美戰略重心轉向印太 優先要務對抗中國

編譯中心／綜合報導
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英國經濟學人推測美國未來政策重心將放在印度太平洋地區。圖為美國海軍華盛頓號航空母艦參與美日韓聯合軍演。(路透)
英國經濟學人推測美國未來政策重心將放在印度太平洋地區。圖為美國海軍華盛頓號航空母艦參與美日韓聯合軍演。(路透)

英國「經濟學人」雜誌17日指出，美國總統川普認為歐洲盟友須承擔自身安全責任，而來自中國的挑戰則仰賴盟友共同牽制，推測美國未來政策重心將放在印度太平洋地區。

「經濟學人」以「今日烏克蘭，明日台灣？」為題，探討川普對歐洲政策轉變將如何影響亞洲。報導說，川普可能在俄烏戰爭中放棄烏克蘭，引發歐洲憂心美國不再擔任安全保障者，而最有可能遭受中國軍事霸凌的國家更擔憂，一旦俄羅斯戰勝烏克蘭，北京恐更加肆無忌憚。

以台灣為例，歷屆政府認為，阻止俄羅斯在烏克蘭獲勝對於嚇阻中國犯台至關重要，但「今日烏克蘭，明日台灣」的憂慮如今更迫切。「經濟學人」特別提到，台灣「聯合報」社論警告，台灣在美中賽局恐成為棄子，日本「日經新聞」社論也直言「別讓美國決定烏克蘭命運」，川普對維持自由世界秩序的冷漠「令人遺憾，只會進一步削弱外界對美國的信任」。

然而，在檀香山防衛論壇上，美軍將領與安全官員強調強化亞洲盟友的重要性。一名南韓與會人士推測，美國若與俄羅斯針對烏克蘭問題達成協議，或許可以專注於嚇阻中國。

文章指出，不少美國人將俄羅斯視為敵人，認為只要歐洲盟友認真看待防禦問題，有辦法自行應付。然而，中國是美國唯一無法單獨應對的強大對手，必須仰賴盟友共同牽制。

美軍印太司令部司令巴帕羅上將警告，中國正走上一條「危險的道路」。中國在台灣周邊進行種種大規模且愈來愈複雜的軍演並非單純演習，而是「入侵演練」，甚至可能為備戰提供「遮掩」。經濟學人認為，因應這類威脅，重要的是美國與盟友和夥伴更加緊密合作。

美國國防部長赫塞斯上周在布魯塞爾表示，歐洲盟友必須承擔自身安全責任，美國今後優先要務是對抗中國，因為中國「有能力和意圖威脅我們本土和印太地區核心國家利益」。

北約盟國意識到這個趨勢，近年積極展現他們能幫助美國維護太平洋勢力平衡。加拿大一艘軍艦16日通過台灣海峽，引發中國強烈不滿；法國航空母艦戴高樂號目前正與美國海軍及區域夥伴進行聯合演習；義大利航艦卡富爾號去年也曾駛入印太，英國一艘航艦也計畫今年重返印太地區。

然而，川普政府似乎對這些行動不以為意；赫塞斯私下告訴歐洲盟友，他們應該堅持保衛自己的區域。

在川普第二任期初期，白宮訪賓包括日本首相石破茂及印度總理莫迪，這似乎意味美方持續注重印太地區。

與此同時，有關台灣的外交用語似乎也趨於強硬。川普和石破茂在聯合聲明中表示「反對任何藉由武力或脅迫片面改變現狀的企圖」，過去用語中並沒有「脅迫」一詞。美國國務院網站也悄悄刪掉「不支持台灣獨立」表述。

經濟學人提到，如果必須做出艱難抉擇，巴帕羅明確指出美國優先要務：「如果一百年前你要選擇世界的重心，那會是在東、中歐一帶；如今毫無疑問是在印太地區。」

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