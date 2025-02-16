國務院官網更新 刪「不支持台獨」字眼…3年前曾刪1個月又加回

美國國務院13日更新美台關係現況，刪除美國長年來的立場「不支持台獨」相關字句。(圖取自國務院網頁)

美國國務院 日前更新官網的美台關係現況，刪除美國長年來的立場「不支持台獨」，新增期待兩岸分歧能以「不受脅迫、兩岸人民都能接受的方式」解決。新版內容支持台灣國際參與的語氣更強，還提到台灣與五角大廈的合作。

美國國務院官網定期更新華府與各國家及地區關係現況，2022年5月曾移除「不支持台獨」、「台灣是中國的一部分」等文字，約一個月後，國務院又加入「不支持台獨」段落。

最新版本中可見，國務院再次確認台灣是領先民主政體與科技重鎮，是美國在印太區域的重要夥伴，雙邊具有穩固的非官方關係。

網站寫道，美台透過美國在台協會(American Institute in Taiwan)持續擴展合作。台灣已是美國在貿易與投資 、半導體及其他關鍵供應鏈、投資審查、科技、健康、教育以及推動民主價值等領域的重要夥伴。

「美國對台政策數十年來保持一致，橫跨歷屆政府。美國長期以來遵守一中政策，這項政策是以台灣關係法、美中三公報與對台六項保證為指引」。

根據網站，美國反對任何一方片面改變現狀，「我們期待兩岸分歧能以和平、不受脅迫、兩岸人民都能接受的方式化解」。前任總統拜登時期的相關內容則為「我們反對任何一方片面改變現狀；我們不支持台獨；我們期盼兩岸分歧能以和平方式解決」。

網站指出，美國根據台灣關係法提供必要的防衛物資與服務，以使台灣維持足夠自衛能力，並有能力抵抗任何訴諸武力或其他形式的脅迫，這類脅迫行動可能危及台灣民眾(of the people on Taiwan)的安全或社會經濟體制。

現任美方官員1月曾對中央社表示，任何官方文件的文字調整都是經過「小心再小心」的評估，尤其是涉台內容。就防衛物資這段看來，新版有增也有減，舊版稱「維持『我們的』能力抵抗任何訴諸武力或其他形式的脅迫，新版省去了「我們的」文字。舊版也未提到台灣「民眾」，僅指台灣(of Taiwan)。

針對台灣國際參與面向，現任國務卿 「魯比歐版本」的語氣、用詞及強度都與前國務卿「布林肯版本」不同。新版提到「美國將持續支持台灣有意義地參與國際組織，包括在適當情況下成為正式會員」。

舊版則是「美國將持續支持台灣加入不要求國家地位的國際組織，並鼓勵台灣有意義地參與無法加入的組織」。

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