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DeepSeek啟示錄 中拚AI自主化

記者劉秀珍、林安妮／台北報導
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中國新創「深度求索」推出的DeepSeek人工智慧模型引發全球科技震盪，中國企業將大規模使用。(中央社)
中國新創「深度求索」推出的DeepSeek人工智慧模型引發全球科技震盪，中國企業將大規模使用。(中央社)

中國人工智慧(AI)模型DeepSeek問世，震驚世界科技圈。大家都想知道，DeepSeek是什麼來頭？資安疑慮程度如何？會打趴美國的ChatGPT嗎？

DeepSeek的創始者是中國對沖基金幻方量化聯合創始人梁文鋒。台灣的工研院產科國際所研究經理石立康指出，從技術面看，DeepSeek事先囤積並使用了輝達專門為中國市場開發的H800晶片。它將記憶體管理、訓練流程，及可能使用了如蒸餾ChatGPT模型的多種技術疊加，壓低大模型開發成本，既提升推理效率，也產生更好的產品。

他提到，DeepSeek的誕生，也許給了Open AI和谷歌一些啟發：未來可依循此蒸餾與疊加路徑推出CP值更高的產品，效能應不致比現在的對話機器人差。

擁有豐富訓練生成式AI經驗的臺北醫學大學醫療暨生物科技法律研究所副教授邵軒磊提到，美國與中國是全球AI領域兩大佼佼者，原本學術圈評估，美國技術領先約兩到三年，不過DeepSeek橫空出世，兩國AI技術落差恐縮小到三至六個月。

邵軒磊解釋，所謂的蒸餾，就是把某一大語言模型裡的重要參數「萃取」出來，讓新的模型可以更少資源運作出至少「七、八分像」的功能。尤其美中較勁正熱，DeepSeek的出現，也代表承載了更多的政治意義。 

根據中國媒體報導，現在中國的三大電信公司體系都會引進DeepSeek，預料不久後會看到各種DeepSeek在垂直領域的應用，由此也將拉動DeepSeek供應鏈。

石立康提到，DeepSeek的誕生，最明顯效果是對中國AI晶片提供助力，「中國的晶片本來沒有人想用，現在因為有了DeepSeek模型，起碼是為中國的AI晶片打開出海口，」日前就有媒體指出，有16家中國AI晶片公司表態，可將DeepSeek部署在中國的AI晶片上。

DeepSeek AI 晶片

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