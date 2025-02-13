我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

非裔女子點餐到一半遭「打巴掌」驅趕 保全爆走趕人嚇壞客人

台中新光三越氣爆已釀4死20傷 內部滿目瘡痍

美商業報告：中侵台風險持續增加 企業應採應變措施

記者陳湘瑾／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
東部戰區海軍淮北艦官兵在元宵節當天向台灣喊話「祝你們和你們的家人元宵節快樂」（取材自極目新聞）
東部戰區海軍淮北艦官兵在元宵節當天向台灣喊話「祝你們和你們的家人元宵節快樂」（取材自極目新聞）

美國網絡安全諮詢公司Recorded Future在12日發布報告指出，目前中國侵台不太可能發生，不過政治、經濟與軍事趨勢顯示相關因素正快速轉變，到2027年，中國領導層「可能會認為可以在降低成本的情況下考慮發動入侵」，建議企業應該立即進行應變計畫的投資，避免受到供應鏈可能中斷的影響。

美國之音報導，Recorded Future旗下的威脅研究部門「Insikt Group」發布的「威脅分析」（Threat Analysis）列出，短期內中國不太可能侵台有幾個原因，中國幾乎確定會延續其偏好的「和平統一」，會繼續使用經濟誘因與脅迫元素的雙重策略；經濟正面臨挑戰，中共領導層仍在努力實現國家復興。

而在軍事層面，即使解放軍已取得成功侵台必要能力的進展，但還沒有達到入侵台灣的準備；領導層可能也還沒告知人民要為戰爭做好準備，人民的支持度也尚未達到預期。

但「威脅分析」也指出中國侵台風險上升的幾項因素，因中共變得更獨斷，可預期它在關於台灣的目標上會要求有所進展；而即使中國現在受到美國的經濟制裁，它也已實施相關措施重要戰略資源等經濟自足。

此外，中國領導層在過去一年正在加大針對台灣使用法律戰的措施；還有網絡威脅行為者正對準美國關鍵基礎設施，顯示他們的目標是在為潛在衝突預作準備。

該報告分析，從2027年到2049年，中國入侵台灣的風險很可能會持續增加，短期內，幾乎確定它將繼續目前的脅迫行動，包括實施軍事演習和侵入台灣附近的海域和空域，同時謀求逐步升級這些低於入侵的脅迫行動。中國還可能展開暫時性以執法為主的隔離行動，干擾台灣關鍵基礎設施。

中共 投資 供應鏈

上一則

川普先後與普亭、澤倫斯基通話 協商俄烏停戰

延伸閱讀

習近平不急著與川普通話 想先定調中美關係

習近平不急著與川普通話 想先定調中美關係
石油巨擘雪佛龍要裁員最多20% 影響全球約9,000名員工

石油巨擘雪佛龍要裁員最多20% 影響全球約9,000名員工
WSJ：習近平不急著與川普通話 想先為美中關係定調

WSJ：習近平不急著與川普通話 想先為美中關係定調
達賴喇嘛胞兄嘉樂頓珠逝世 長期負責對中國談判

達賴喇嘛胞兄嘉樂頓珠逝世 長期負責對中國談判

熱門新聞

川普研擬11日簽署行政命令，要求各個聯邦機構擬定大規模裁員計畫。(路透)

川普擬下令聯邦政府配合馬斯克大規模裁員 唯4種員工能逃過一劫

2025-02-11 20:31
墨西哥總統薛恩鮑姆(Claudia Sheinbaum)面對川普總統關稅威脅時因應策略奏效，堅持立場但未觸怒川普。(路透)

墨西哥總統因應川普策略奏效 加拿大與歐洲紛紛效法

2025-02-12 08:42
美國總統川普（右）上月19日就職前夕，在華府與前來參加隔天就職活動的特斯拉執行長馬斯克（左）打招呼。路透

馬斯克「沒從DOGE得好處」為何如此投入？川普也好奇

2025-02-09 11:00
美國總統川普（左）7日會晤日本首相石破茂（右）。(路透)

78歲川普行程滿檔…6時起床忙到午夜 醒來就想這兩個字

2025-02-09 02:30
主導聯邦政政府效率部的馬斯克10日推文，批評聯邦緊急救難署在上周繼續撥款紐約市府，提供收容無證客居住酒店(圖)的經費。(美聯社)

馬斯克轟FEMA付高級酒店5900萬安置無證客 國安部長挺裁撤

2025-02-11 05:11
川普總統對移民及海關執法局(ICE)逮捕和遣返無證客人數未如預期十分光火。圖為移民執法人員1月26日在芝加哥市逮捕無證客。(路透)

逮捕無證客人數不如預期 川普光火 將重啟移民家庭拘留中心

2025-02-09 05:39

超人氣

更多 >
劉詩詩大翻車 新戲演技被嫌油膩 網酸：不如過去演面癱

劉詩詩大翻車 新戲演技被嫌油膩 網酸：不如過去演面癱
6華男持槍綁架芝全家4口 得手1500萬加密貨幣

6華男持槍綁架芝全家4口 得手1500萬加密貨幣
加州綠卡移民也被ICE抓 還有父親送兒上學突遭逮捕

加州綠卡移民也被ICE抓 還有父親送兒上學突遭逮捕
墨西哥總統因應川普策略奏效 加拿大與歐洲紛紛效法

墨西哥總統因應川普策略奏效 加拿大與歐洲紛紛效法
南加華女留學生被謀殺 案發前遭白人男友虐待？

南加華女留學生被謀殺 案發前遭白人男友虐待？