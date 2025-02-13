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中國主動揭露美艦情報 對美國釋出政治信號

記者李人岳／台北報導

兩艘美艦航經台海，中國大陸東部戰區搶在美國第七艦隊公開前主動發布措辭強硬聲明，軍事專家張競認為，從政治表態與戰略威懾解讀，北京是向華盛頓傳送政治信號；美中高層可能已對降低衝突對抗達成某種默契，若台北被蒙在鼓裡或不能參透風向轉變，那就「大事不妙」。

中華戰略學會資深研究員張競指出，美軍驅逐艦強森號以近距離伴護但不編隊態勢，協同美軍海洋測量船包迪奇號於10日至12日自北向南通過台灣海峽，依據氣象狀況與艦艇噸位及適航性，動態算是合理，並無異常，兩岸分別派艦尾隨跟監，亦讓對方知曉，表達能夠掌握海峽軍事動態，就情報、軍事動態來看，並沒有特別違常徵候。

張競說，過去北京並不否認外籍軍事機艦航行穿越台灣海峽的合法權益，但痛恨刻意藉由航行穿越台海亂做文章，因此，以往都是等到美軍第七艦隊發布新聞稿後再依內容加以駁斥，這次率先表態並痛斥「美方行徑傳遞錯誤信號，增加安全風險」，是提出政治指控，非對美軍艦艇合法航行權益有所異議。

另外，從東部戰區主動揭露美軍動態觀察，中方顯然是要表達台海現在是其「勢力範圍」(sphere of influence)，猶如武林人物畫設地盤的發聲表態，因此，應將解放軍回應視為北京對華盛頓傳送政治信號。

張競強調，去年11月美國對於P-8A海神式海上巡邏機飛越台海就不再主動發布新聞稿，顯示美方政策轉趨低調，以展現美方自我克制與對中善意，更暗示台北方面不要再以美軍機艦通過台海一事進行政治宣示操作，若有人認為解放軍表態足以證明北京有意將台海內海化，絕對是三腳貓水準江湖術士鬼扯，且依國際法用語應是「內水」而非「內海」，也要畫設領海基線才能將特定海域納為「內水」，評析此事千萬不要閉著眼睛瞎起鬨。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲指出，解放軍大批機艦連續兩天出海並有反潛機出動，中國央視也公布軍演影片，顯示解放軍近期除了發動兩波聯合戰備警巡，也持續在台海周邊發動軍演；美艦可能獲得情報為展現遏制解放軍舉動而南下，因在解放軍演習期間，中方才強烈反應。

解放軍

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