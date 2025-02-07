疑有後門 跨黨派議員提案：政府全面禁用DeepSeek

跨黨派國會議員6日提出法案，禁止美國政府的設備及裝置用中國人工智慧(AI)新創公司深度求索聊天機器人DeepSeek應用程式。(路透)

華爾街日報6日報導，美國跨黨派國會議員提出法案，禁止美國政府的設備及裝置用中國人工智慧 (AI )新創公司深度求索聊天機器人DeepSeek 應用程式。

該法案由共和黨籍聯邦眾議員拉胡德(Darin LaHood)與民主黨籍聯邦眾議員高特海默(Josh Gottheimer)共同起草。高特海默說「我們理應立刻有所作為，以預防敵人從我們的政府攫取資訊」。二人分別是二黨在眾院情報委員會小組委員會的首席議員。

法案名為「政府設備禁用DeepSeek法案」(No DeepSeek on Government Devices Act)。該法案將禁止聯邦雇員在政府的電子設備上使用這個中國人工智慧應用。他們提出理由是，中國政府能夠使用該應用進行監視和散布虛假訊息，因此應將其排除出聯邦網路。

資安公司Feroot Security執行長查林尼以AI軟體解碼部分DeepSeek程式碼，發現似乎被刻意隱匿的程式碼，能將用戶數據傳回「中國移動」線上註冊平台CMPassport.com。

美國廣播公司(ABC)報導稱，中國移動由中國政府掌控，美國聯邦傳播委員會(FCC)2019年基於防止用戶個資外洩和國安考量，禁止中國移動在美國營運。

查林尼指稱，「毫無疑問，我們的個資正被傳回中國，DeepSeek工具正蒐集美國用戶與它連結的全部資訊」。Feroot Security的發現使拉、高二人草擬前述法案。

另外，不讓DeepSeek專美於前，OpenAI於1月底推出最新推理模型o3-mini，Google更宣布全面推出Gemini 2.0系列，一口氣推出三種新模型，為市場帶來更強大的AI工具與AI體驗。

來自密蘇里州的共和黨聯邦參議員霍利(Josh Hawley)上周提出的一項法案，要求出於國家安全原因，禁止從中國進口或出口任何人工智慧技術。