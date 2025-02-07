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24名共和黨議員提案 要求承認台灣、放棄一中政策

編譯莊瑞萌／綜合報導
威斯康辛州共和黨籍國會眾議員蒂凡尼與賓州共和黨籍國會眾議員培瑞(圖)共同提出的決議案，鼓勵川普總統放棄美國長期以來的「一中政策」，並正式承認台灣具有自主地位。(美聯社)
威斯康辛州共和黨籍國會眾議員蒂凡尼與賓州共和黨籍國會眾議員培瑞(圖)共同提出的決議案，鼓勵川普總統放棄美國長期以來的「一中政策」，並正式承認台灣具有自主地位。(美聯社)

24位共和黨籍國會眾議員6日連署提出決議案，要求川普政府放棄一中政策並正式承認台灣，同時協助台灣加入國際性貿易組織。

福斯新聞(Fox News)報導，這項由威斯康辛州共和黨籍國會眾議員蒂凡尼(Tom Tiffany)與賓州共和黨籍國會眾議員培瑞(Scott Perry)提出的決議案，將鼓勵川普總統放棄美國長期以來的「一中政策」，並正式承認台灣具有自主地位。蒂凡尼在聲明中表示，「中華人民共和國從未統治過台灣，連一天都沒有。台灣是一個自由、民主且獨立的國家，而美國的政策早就應該反映這項無庸置疑的客觀事實。」

該決議案同時呼籲川普支持台灣加入各項國際貿易組織，並推動與台灣談判簽署雙邊「美台自由貿易協定」(U.S.-Taiwan Free Trade Agreement)。

威斯康辛州共和黨籍國會眾議員蒂凡尼(圖)與賓州共和黨籍國會眾議員培瑞共同提出的決...
威斯康辛州共和黨籍國會眾議員蒂凡尼(圖)與賓州共和黨籍國會眾議員培瑞共同提出的決議案，鼓勵川普總統放棄美國長期以來的「一中政策」，並正式承認台灣具有自主地位。(美聯社)

美國在1979年之前曾與台灣維持正式外交關係，但當年總統卡特(Jimmy Carter)中斷與台灣的正式關係，轉而承認北京的共產政權。隨後美國國會通過「台灣關係法」，提供法律依據與台灣維持非正式關係，並得以延續軍事援助。

目前僅有12個主權獨立的國家承認台灣，若美國改變其政策，中國可能視此為威脅。美國去年12月向台灣提供軍援後，中國外交部曾警告美方正在「玩火」，並呼籲停止「破壞台海和平與穩定的危險舉動」。

不過，去年川普在競選時表示，他不太願意為了防衛台灣的民主政體而與另一個全球超級強權正面衝突，「我認為台灣應該為了防衛付錢給我們，」川普去年6月在接受「彭博商業周刊」訪問時如此表示。

這次決議案的共同聯署人還包括採干預主義同時抱持「美國優先」立場的眾議員，包括科羅拉多州眾議員蘿倫‧布波特(Lauren Boebert)、佛羅里達州眾議員吉梅尼茲(Carlos Gimenez)、田納西州眾議員歐格斯(Andy Ogles)與佛州眾議員卡麥克(Kat Cammack)等人。

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