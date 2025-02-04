我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普：應將重罪犯流放到國外監獄 省錢又嚇人

關稅戰 美國郵局暫停收中國、香港包裹

Scale AI汪滔與川普團隊會面 討論中國AI威脅

中央社華盛頓4日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
Scale AI執行長汪滔。(路透)
Scale AI執行長汪滔。(路透)

媒體報導，美國Scale AI執行長汪滔今、明兩天與國會議員及川普政府官員會晤，討論中國AI模型對美威脅。汪滔2022年成為全球最年輕白手起家億萬富翁，1月受訪曾說DeepSeek可能取得大量受管制晶片，使他躍上全球頭條。

人工智慧（AI）公司OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）上週才剛來華府向行政及立法部門展示最新模型。美國新聞網站Axios今天引述消息人士報導，Scale AI創辦人兼執行長汪滔（Alexandr Wang）今、明兩天也與議員及政府官員會晤。

汪滔1月受訪時表示，中國新創公司深度求索（DeepSeek）應握有5萬顆輝達H100晶片以開發模型，購買這些晶片需要的資金遠高於DeepSeek對外宣稱的558萬美元。

汪滔說，這些晶片都是被禁止向中國出口的元件，這直接挑戰了美國的出口管制政策。此外，DeepSeek擁有的這類晶片數量，更可能超出外界預期。

Scale AI為私人企業和政府提供AI服務，最近在華盛頓郵報刊登「給總統川普的公開信」，強調美國必須贏得AI戰爭。其創辦人汪滔從麻省理工學院（MIT）休學後，2016年在舊金山共同成立Scale AI。

1997出生的他，24歲時就成為全球最年輕的白手起家的億萬富翁，2023年入「時代雜誌」（TIME）百大AI人物之列。

「時代雜誌」報導，汪滔是第二代中國移民，2018年去了趟中國後，開始大談中國AI野心所帶來的威脅，並和與他有著同樣急迫感的美國官員接觸。

汪滔的雙親都是物理學家，曾在新墨西哥州洛薩拉摩斯國家實驗所（Los Alamos National Laboratory） 工作。

這座實驗所是全球規模最大的科研機構之一，也是最初研發核武的地點，研究與工作人員破萬，領域涵蓋國家安全、核能、外太空、再生能源、醫藥、奈米科技和超級電腦。

「時代雜誌」指出，汪滔的成長背景給他灌輸了這樣的信念：「突破性科技實際上是國家安全的真正關鍵」。他說，「我非常清楚擁有這些科技來嚇阻對手有多重要。」

汪滔曾閉門向國會議員簡報AI發展，及出席國會聽證會，並與國防部簽訂合約。他來華府的時機，正值DeepSeek疑似「彎道超車」，拉響美國政府警報，也引發出口管制出現漏洞的疑慮。

美國2022年9月禁止向中國和香港出口輝達（Nvidia）A100和更強大的H100晶片。輝達之後為中國市場特別開發處理速度較慢的A800及H800晶片，但2023年10月也被禁止出口。

日前社群媒體X傳出美國國務院、台積電及輝達合作圍堵晶片出口漏洞，美國國務院一名發言人昨天以電子郵件回覆中央社相關詢問時表示，對此沒有評論。

AI DeepSeek

上一則

「動物不配住美國」 川普：應將重罪犯流放到國外監獄 省錢又嚇人

下一則

CIA新局長沒擴編 反推員工「優離」 配合川普瘦身大計

延伸閱讀

「動物不配住美國」 川普：應將重罪犯流放到國外監獄 省錢又嚇人

「動物不配住美國」 川普：應將重罪犯流放到國外監獄 省錢又嚇人
Fed兩官員：應對川普新政 Fed不必急於行動

Fed兩官員：應對川普新政 Fed不必急於行動
川普：美國應接管加薩走廊 創造經濟發展

川普：美國應接管加薩走廊 創造經濟發展
川普提議美國「接管」加薩走廊 當地巴人遷置鄰國

川普提議美國「接管」加薩走廊 當地巴人遷置鄰國

熱門新聞

（路透）

DeepSeek盜用訓練模型？OpenAI稱已掌握證據

2025-01-29 09:56
美國國務卿魯比歐。（路透）

遭王毅警告「好自為之」？魯比歐：沒聽到他這樣講

2025-02-01 11:20
川普總統下令對索馬利亞一名資深ISIS攻擊策畫者及其招募和指揮的恐怖分子進行精準軍事空襲。(路透)

川普下令空襲ISIS大本營 「我們會找到你 然後消滅你」

2025-02-01 13:49
美國財政部。路透

馬斯克手下欲插手政府撥款 代理財長辭職…上周才獲任命

2025-01-31 08:53
總統川普。（歐新社）

返鄉搭機免費升等？川普出動軍機遣返移民 成本是頭等艙機票5倍

2025-01-31 07:20
川普總統上任來執行連串行政命令，內容很多是來自選前競選時的保守派智庫傳統基金會「2025計畫」。(美聯社)

白宮：200萬聯邦雇員若自願離職 可領8個月薪

2025-01-29 01:28

超人氣

更多 >
大S驟逝病源是黑范？未戴口罩聚餐 社群灌爆偷關留言

大S驟逝病源是黑范？未戴口罩聚餐 社群灌爆偷關留言
25萬紐約人背負遞解令…中國公民第2多 有2.8萬人收到

25萬紐約人背負遞解令…中國公民第2多 有2.8萬人收到
某些旅居海外美國公民因資料未填 社安金將遭暫停

某些旅居海外美國公民因資料未填 社安金將遭暫停
太無良 大S病重「痛苦模樣」遭偷拍外流

太無良 大S病重「痛苦模樣」遭偷拍外流
好市多開門前數百人排隊 只為搶購這...

好市多開門前數百人排隊 只為搶購這...