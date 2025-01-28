DeepSeek旋風 川普：正面看待AI成本變低 也給美當頭棒喝

川普總統27日回應中國的DeepSeek時表示，這是一個警訊，美國不需要花10億去訓練AI，但他相信美國仍居於領導地位。（路透）

中國AI 新創公司「深度求索」（DeepSeek）近期發布「DeepSeek-V3」和「DeepSeek-R1」兩款模型，由於成本低廉，性能與OpenAI相當，震驚全球。川普 總統27日做出評論，他正面看待認為這是好事，意味發展AI的成本將變低，並認為這對產業來說是一記「當頭棒喝」。

川普也重提將提高電腦晶片、半導體等的進口關稅 ，讓這些產品能夠回到美國生產；川普也再次提到台灣，認為有98%的晶片生意都去了台灣。

川普27日與共和黨籍眾議員於佛州邁阿密開會，並於晚間發表談話。

川普表示，他近日讀到中國的公司用較為低廉的成本製作出高性能的AI，川普對此表示樂觀，認為AI產業未來不必再投入大量的資金，他說，假如這項成果屬實，他正面以待，因為美國企業也做得到，未來不必再花這麼多錢來達到相同的結果。

川普也認為，DeepSeek公司的成果也應該被美國AI產業視為一記「當頭棒喝」（wake-up call）；川普說，在AI發展的競爭上，美國應該更專注於追求勝利，畢竟美國有世界最頂尖的科學家。

川普說，與其花費數十億元，未來可能只要花費較低的成本就能得到結果，期盼美國科技產業也能夠獲得相同的結果；川普說，在他執政之下，美國將放手讓科技產業發揮，讓美國贏得未來。

川普上任後隔日即偕同軟銀執行長孫正義、OpenAI執行長奧特曼、甲骨文共同創辦人艾里森，共同舉行記者會宣布三家科技公司擬投入1000億美元，合資成立「Stargate」公司，建設AI基礎建設。

川普日前也簽署一項與AI相關的行政命令，旨在制定180天內完成的「人工智慧行動計畫」（Artificial Intelligence Action Plan），以強化美國在全球人工智慧領域的主導地位。

川普在談話中表達對課徵關稅的支持；他說，外國製造商對美國毫無貢獻，認為他們若想進入美國市場就應該付錢。

川普說，這些外國製造商拿走美國人的工作、產品，摧毀我們的國家，就應該付錢；川普以北卡羅來納州（North Carolina）的家具業為例，指現在已經幾乎被中國消滅。

川普又以美國國內的汽車產業為例，認為加拿大和墨西哥正搶走美國的生意；川普指出，外國公司在墨西哥等地設廠，再把汽車以零關稅或低關稅的方式販售到美國。

川普表示，美國將針對外國生產的電腦晶片、半導體、藥品、鋼鐵等課徵關稅；川普說，這些公司應該到美國來生產。川普提及晶片時，又再度提到台灣，認為有98%的晶片生意都去了台灣。

川普說，他不會像前總統拜登一樣給這些公司錢；川普認為，這些公司已經很有錢了，他們說不定只會拿這些錢去其他國家投資；川普說，這些公司需要的是到美國生產的誘因，而他們的誘因就是不想被課徵高額的關稅或稅金。