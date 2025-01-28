DeepSeek崛起未到「史普尼克危機時刻」 拋售情緒被誇大

OpenAI創辦人奧特曼稱要花一億元才能訓練ChatGPT，而中國新創公司推出的DeepSeek聲稱只花了560萬元訓練。（路透）

財經分析師認為，中國人工智慧(AI )新創公司DeepSeek並未造就掀起美國與蘇聯太空 競賽的「史普尼克危機時刻」(Sputnik crisis moment)，恐慌拋售情緒被誇大。

華爾街日報(WSJ)報導，美國市場27日對DeepSeek問世浮現恐懼情緒，這家中國AI新創公司宣布AI模型取得重大突破，其效能堪比美國技術，且其中部分模型的訓練成本僅560萬元。

相比之下，OpenAI執行長奧特曼(Sam Altman)表示，前年底推出的OpenAI GPT-4培訓成本逾1億元。

Anthropic執行長阿莫戴(Dario Amodei)去年曾表示，打造部分AI模型耗資近10億元。

對於晶片 供應商Nvidia(台灣譯輝達，中國譯英偉達)、博通(Broadcom)和邁威爾(Marvell)而言，企業對AI晶片和服務的爆炸性需求，帶動其市值暴漲。

AI訓練門檻高，加上美國政府限制先進AI晶片出口中國，成為微軟(Microsoft)、亞馬遜(Amazon)、谷歌(Google)和Meta平台的「護城河」，他們是擁有足夠資金建立昂貴AI模型的少數企業。

對於平均市值破1兆元的美國企業而言，DeepSeek的突破看似壞消息，美股重挫；股民對DeepSeek仍有許多未知，但恐慌情緒蔓延，掀起拋售潮。

然而，許多晶片分析師27日不約而同，對低成本DeepSeek足以媲美美國AI模型提出質疑。

財富管理研究機構伯恩斯坦(Bernstein)半導體分析師瑞斯岡(Stacy Rasgon)寫道：「DeepSeek並未以500萬元的價格建造OpenAI。」

TD Cowen分析師布查爾特(Joshua Buchalter)寫道：「DeepSeek時刻讓投資人趕著先拋售，之後再提問題。」

花旗集團(Citigroup)半導體分析師馬立克(Atif Malik)也寫道：「DeepSeek的成就具開創性，但我們認為它是在未使用先進圖形處理器(GPU)微調的情況下完成。」

更重要的是，DeepSeek的技術突破不太可能讓AI競賽冷卻或讓投資金額縮水。

有人把掀起美蘇太空競賽的「史普尼克危機時刻」比喻此次AI競爭，當時的美國和蘇聯政府爭相投入資金爭搶太空強權的地位。

但是奧本海默(Oppenheimer)控股公司分析師愛德華‧楊(Edward Yang)在寄給客戶的信裡寫道：「競爭增加，總開銷很少會減少。」 也有分析師指出，DeepSeek模型不是改變遊戲規則的成就，而是符合了AI產業最近三年演變的方式。