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川普談DeepSeek：對美AI產業一記當頭棒喝

DeepSeek稱遭大規模「惡意攻擊」暫時限制註冊

編譯潘勛／綜合報導
締造中國AI模型R1的DeepSeek公司27日宣稱受到大規模惡意攻擊，以至於暫時停止用戶註冊。（路透）
締造中國AI模型R1的DeepSeek公司27日宣稱受到大規模惡意攻擊，以至於暫時停止用戶註冊。（路透）

締造中國AI模型R1的DeepSeek公司27日宣稱受到大規模惡意攻擊，以至於暫時停止用戶註冊，但現有用戶仍能一如尋常登錄使用。

CNBC報導，DeepSeek此一AI模型推出後，近幾周吸引熱烈關注，快速成長，號稱能與Open的ChatGPT、谷歌的Gemini等其他領先的AI軟體工具相抗衡。

27日稍早時，DeepSeek自有的AI Assistant已取代OpenAI，成為蘋果公司美國App Store裡，下載最多的免費app，把ChatGPT推下王座；該軟體發力，導致全球科技股出現可觀拋售。

深度求索公司創始於2023年，上周推出其R1模型，受到追捧及熱議，科技分析師、投資人與開發者也不例外；業界表示DeepSeek造成的轟動應該站得住腳。尤其在衍生式AI紀元展開，科技巨擘及初創公司正加緊競賽，確保他們的模型在AI市場不落人後；該市場據估10年內營收會站上1兆元。

美聯社報導，DeepSeek公司發布了新一代大語言模型DeepSeek-V3，同時宣布開源。1月20日，DeepSeek發布新模型DeepSeek-R1並同步開源模型權重，再次引發全球AI科技圈關注，號稱與美國科技公司OpenAI的ChatGPT等模型相比並不落後，而且更具成本效益。

因為美國一年內三次禁止出口先進晶片到中國，深度求索公司還能造出DeepSeek格外受矚目。DeepSeek的R1模型究竟斥資多少，目前估計差異很大，意指它用到多少圖形處理器。Jefferies的分析師估計，DeepSeek最近版本的「模型訓練成本僅花560萬元（推測使用H800晶片，每小時租賃成本2美元）。也就是不到Meta公司Llama模型耗資的一成。」

但不論確切花了多少金額，業界同意DeepSeek的開發成本，僅僅是競爭對手OpenAI、Anthropic及谷歌的零頭。

因此AI業界目前充斥疑問，例如產業增加預算，多輪籌集天文數字般的資金，估價動輒百十億元，是否有其必要，還有AI吹起來的泡沫是否即將爆破。

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