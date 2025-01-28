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川普談DeepSeek：對美AI產業一記當頭棒喝

DeepSeek開發者 是「95後」AI天才少女

記者陳言喬／綜合報導
中國DeepSeek-V2的關鍵開發者之一羅福莉，被譽為AI天才少女，今年不到30歲。小米以年薪人民幣1千萬元挖角。(取自羅福莉公眾號)
中國DeepSeek-V2的關鍵開發者之一羅福莉，被譽為AI天才少女，今年不到30歲。小米以年薪人民幣1千萬元挖角。(取自羅福莉公眾號)

中國AI新創公司DeepSeek近來迅速走紅，據稱讓加州矽谷緊張。DeepSeek大模型的關鍵開發者之一是在中國被稱為九五後(1995年後出生者)AI天才少女羅福莉。

小米創始人雷軍日前才以人民幣千萬元年薪招攬羅福莉，由她領導小米AI大模型團隊。

綜合中國媒體報導，去年底DeepSeek發布新一代大模型DeepSeek-V3，同時宣布開源(公開原始碼和技術細節)。

今年1月20日，DeepSeek再發布DeepSeek-R1。在多項基準測試中，V3的成績超越主流開源模型，同時由於其極低的訓練成本，該模型也被形容為「AI界拼多多」(喻其物美價廉)。

DeepSeek模型的關鍵開發者之一，羅福莉也迅速走紅。她出生於1995年，畢業於北京師範大學電腦系，擁有北京大學計算語言學碩士學位。2019年在北大讀碩士時，就在人工智慧領域頂尖國際會議ACL發表八篇論文。畢業後第一份工作在阿里達摩院，從事預訓練語言模型相關工作，主導開發多語言預訓練模型VECO。

2022年，羅福莉加入幻方量化公司，從事深度學習相關策略建模與演算法研究；後來轉到DeepSeek擔任深度學習研究員，參與研發MoE大模型DeepSeek-V2。該大模型只有美國GPT4價格的1%，被稱為性價比之王。

外界稱她為AI天才少女，但羅福莉認為自己是電腦領域的「低起點者」。她曾說自己從小城市的高中考到北京師範大學，誤打誤撞進入電腦專業。大學時期還一度考慮轉行做產品。轉折點發生在研究所階段，羅福莉被保送至北京大學計算語言學所後，開始在人工智慧領域展露天賦。

談到暴紅經歷，羅福莉並不希望自己被神化、娛樂化。「突然之間千奇百怪的機會都來了，有找我出書的、有找我錄公開課的，甚至有經紀公司找來的。」

DeepSeek創始人梁文鋒日前參加中國總理李強的座談會。(取材自北京央视新聞)
DeepSeek創始人梁文鋒日前參加中國總理李強的座談會。(取材自北京央视新聞)

提到「幻方量化」就必須提到DeepSeek創始人梁文鋒，梁文鋒「發跡」於量化投資，是低調的「量化天王」，曾參加國務院總理李強主持的企業家代表座談會，是李強的座上賓，還創辦了「AI界拼多多」。他是第一位量化私募「幻方量化」(High-Flyer)的創始人。Deepseek充分利用幻方量化積累的資金、數據和卡。

今年40歲的梁文鋒在2015年與拍檔創辦對沖基金「幻方量化」，迅速在中國崛起，成為第一家籌集超過1000億元人民幣的量化對沖基金。

梁文鋒本科、研究生畢業於浙江大學，擁有信息與電子工程學系本科和碩士學位。2008年起，他開始帶領團隊使用機器學習等技術探索全自動量化交易。2023年7月，DeepSeek正式成立，進軍通用人工智能領域，至今從未對外融資。

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