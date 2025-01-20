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「盼美企繼續投資」韓正見馬斯克、美工商界人士代表

記者賴錦宏/即時報導
赴美出席川普就職的中國國家副主席韓正，在就職典禮前與美國工商界人士，以及特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）會面。（美聯社資料照）
赴美出席川普就職的中國國家副主席韓正，在就職典禮前與美國工商界人士，以及特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）會面。（美聯社資料照）

赴美參加川普就職的中國國家主席習近平特別代表、國家副主席韓正，在華盛頓會見美中貿易委員會、美國商會等工商界人士代表，以及特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）。

新華社報導，韓正表示，習近平日前與即將就任的川普總統進行重要通話，就中美關係發展達成重要共識。中美之間擁有廣泛共同利益和廣闊合作空間，「中美關係開好局、起好步，維持穩定發展，符合中美兩國人民的共同福祉和國際社會的普遍期待。」

韓正也提到，美國工商界一直是支持中美關係的中堅力量，是中美經貿合作和中國改革開放的參與者、見證者、貢獻者和受益者。「中國將堅定不移推動改革開放，持續改善優化營商環境。希望美國企業繼續投資中國、紮根中國，積極發揮橋樑作用，為中美關係穩定、健康、永續發展做出更大貢獻。」

新華社報導提到，美國工商界人士表示，川普、習近平日前通話，向外界傳遞了正面訊號，令人振奮。美中作為世界上最富有活力、科技最發達的前兩大經濟體，理應開展互利合作，找到建設性和穩定的相處之道。「美國工商界看好中國經濟前景和在華發展機遇，支持美中加強對話溝通，推動雙邊關係和經貿合作不斷向前發展。」

該報導也稱，韓正會見特斯拉公司執行長馬斯克，表示歡迎包括特斯拉在內的美國企業抓住機遇，共享中國發展的成果，為促進中美經貿關係做出新的更大貢獻，「馬斯克則表示，特斯拉公司願深化對華投資合作，為促進美中經貿往來發揮積極作用。」

特斯拉 韓正 馬斯克

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