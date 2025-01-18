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港媒分析：川普對中「先友後敵」 北京「配合演戲」

記者陳宥菘／即時報導
港媒分析，川普當選總統至今多次對中國展示友善，只是「先友後敵」；中國對川普亦不存期望，是虛與委蛇、配合演戲。圖為2019年6月，時任美國總統的川普（左）於大阪G20峰會，與中國國家主席習近平會晤。（路透）
港媒分析，川普當選總統至今多次對中國展示友善，只是「先友後敵」；中國對川普亦不存期望，是虛與委蛇、配合演戲。圖為2019年6月，時任美國總統的川普（左）於大阪G20峰會，與中國國家主席習近平會晤。（路透）

美國候任總統川普在20日就職前夕，17日與中國國家主席習近平通話，意圖展示友好互動。港媒分析，川普當選總統至今多次對中國展示友善，只是「先友後敵」手法，在榨取中方利益後才揮動「大棒」，文中並分析中方其實對川普不存期望，是「虛與委蛇，配合演戲」，以換取更多時間發展經濟和改善民生，才能有本錢與川普周旋。

港媒19日分析，17日的「川習通話」，相對於2016年川普首次當選總統後一周兩人就已通電話，這次通話並不算早，但川普去年底再次當選後，對中方再無惡言，且有連串緩和雙方緊張的舉動，包括表示美中可以共同解決世界上所有的問題，顯示可合作之意；又否定現總統拜登打壓TikTok的「不賣就禁」命令，並如邀請其友好國家領導人般，邀請習近平出席其就職典禮。

然而，該文直指，川普的示好，極可能只是他作為生意人的一種手段，對於對手「先友後敵」，給對方籠絡他的機會，取得利益後才改拿大棒打壓。文章指，川普現在示好，無非要中國為美國利益服務，大買美國貨、阻止芬太尼原材料流向美國、支持川普化解俄烏戰事、以哈戰爭等行動。

「至於川普真實心意，可看他提名的高官近日在國會提名聽證會的發言」，文章提到，川普2.0的內閣充斥對中鷹派，就是要阻止中國崛起，不容中國超越美國，當前最重要是不讓中國國內生產總值（GDP）追上美國。

值得關注的是，中方對川普的「善意」採取積極回應。例如，習近平與川普通話，同意建立戰略溝通管道，就重大問題保持經常性聯繫；對川普就職典禮，中方並非如過往由駐美大使代表，改派中國國家副主席韓正以「習近平特別代表」身分參加，是歷來最高級別。

文章強調，中方「並非幻想可與川普緩和矛盾，而是配合他演戲，以拖延中美硬碰硬，換取更多時間發展經濟和改善民生」，「中美鬥爭是長途賽，中國只有做好自己，才能立於不敗之地，才有更多本錢與川普周旋。」

文章表示，「川普1.0」時已明言不容中國超越美國，現在中國威脅更大，川普更不會「放生」中國，「這才是中美關係的本質。」

川普 習近平 拜登

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