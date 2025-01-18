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美要求晶圓代工廠盡職調查 NVIDIA：在中業務不受影響

記者陳湘瑾／即時報導
輝達（NVIDIA）日前向美國證監會（SEC）提交文件，就美國對中國晶圓代工限制新規回應稱，預計輝達在中國的業務或產品銷售不會受此影響。（路透）
輝達（NVIDIA）日前向美國證監會（SEC）提交文件，就美國對中國晶圓代工限制新規回應稱，預計輝達在中國的業務或產品銷售不會受此影響。（路透）

輝達（NVIDIA）日前向美國證監會（SEC）提交文件，就美國對中國晶圓代工限制新規回應稱，預計輝達在中國的業務或產品銷售不會受此影響。

界面新聞報導，美國商務部工業與安全局（BIS）15日宣布修訂出口管理法規（EAR），要求提供與高級計算積體電路（IC）相關的更多盡職調查程序（due diligence），尋求防止科技在現有的限制下轉移到中國。

另外公布經批准的IC設計實體名單，這些企業設計的晶片將不會受到額外限制。輝達在文件中表示，該公司不受額外盡職調查程序的影響，因該公司已是經批准的IC設計實體。

股票分析網站Gurufocus指出，這顯示輝達目前在中國的營運和戰略計畫可以在沒有重大監管障礙的情況下繼續進行，從而有可能保持其在市場上的競爭優勢。

輝達7日發布RTX 50系列顯卡，也推出符合美國出口管制規則的中國特供版旗艦顯卡RTX 5090 D，將於1月30日上市。RTX 5090 D與RTX 5090相比較，在遊戲性能方面並沒有區別，主要在AI方面做了限制，其AI算力削減約29%。

RTX 5090作為系列中的旗艦型號，其在美國的售價為1,999美元，而中國特供版的RTX 5090 D官方定價為人民幣1萬6,499元起（約2,250美元）。

輝達 AI 商務部

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