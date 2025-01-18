川習通話 習近平促慎重處理台灣問題

17日美中領袖川普(左)與習近平(右)已通過電話，川普稱美中將建立戰略溝通管道，習近平則籲美方慎重處理台灣問題。（路透）

美國總統當選人川普 17日指出他與中國國家主席習近平 已通過電話。川普說，這對美中來說都是非常好的通話，他預料從今以後雙方將共同解決問題；不過，川普沒有提及雙方有討論到台灣議題。

美中將建「戰略溝通管道」

但中方發布的消息稱，習近平17日晚間與川普通話時，針對台灣議題，習近平強調「台灣問題事關中國國家主權和領土完整，希望美方務必慎重處理」，據中方消息，雙方同意建立「戰略溝通管道」，就「兩國共同關心的重大問題」保持「經常性聯繫」。

川普在美東時間17日上午在自己的社群媒體 「真實社群」（Truth Social）上表示，他與習近平通電，認為這對美中來說都是非常好的通話；川普說，從此刻開始，他預期未來雙方將共同解決許多問題。

川普指出，雙方在電話中就貿易、芬太尼（fentanyl）、TikTok和其他議題做討論；川普說，他與習近平將盡其所能來確保世界更和平和安全。

美中關係 習盼有好的開始

根據新華社報導指出，習近平在電話中祝賀川普再度當選總統，希望中美關係在美國總統新任期有一個好的開始，願推動中美關係在新的起點上取得更大進展。

習近平表示，中美作為國情不同的大國，難免有一些分歧，關鍵是要尊重彼此核心利益和重大關切，找到妥善解決問題的辦法；習近平也提到，台灣問題事關中國國家主權和領土完整，希望美方務必慎重處理。

新華社報導指出，習近平和川普就烏克蘭危機、以巴衝突等問題交換意見，雙方也同意建立戰略溝通管道，就中美共同關心的重大問題保持經常性聯繫。

2016年，習近平在川普首次當選總統之後，於11月14日與川普通話；去年，習近平則在11月7日致賀電給川普，指中美兩國「合則兩利，鬥則俱傷」。

川普曾於選前放話，準備加重徵收中國關稅；不過川普在選後態度難測，不但主動邀請習近平參加1月20日的就職典禮，且在去年公開記者會中表示，美中有能力解決世界上所有的問題。

中國外交部已在17日公布習近平指派國家副主席韓正擔任特別代表出席川普就職典禮，媒體分析，中國過去沒有國家元首出席美國總統就職典禮的先例，習近平婉拒川普的邀請，也是避免在美中競爭之下屈居陪襯。

北京央視新聞當地時間17日深夜報導，習近平強調「台灣問題事關中國國家主權和領土完整，希望美方務必慎重處理」，他還提到，「中美經貿關係的本質是互利共贏，對抗衝突不應是我們的選擇」。他呼籲雙方本著相互尊重、和平共處、合作共贏原則，加強合作，「多辦一些有利於兩國和世界的大事、實事、好事，讓中美兩艘巨輪沿著穩定、健康、可持續發展的航線不斷前行」。

川：期待盡快同習主席見面

報導指，川普感謝習近平的祝賀，表示「很珍視同習主席的偉大關係」，希望繼續保持對話溝通，「期待盡快同習主席見面」。