我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國TikTok難民湧小紅書稱中國網民「好友善」 CNN：蜜月期短暫

中國公安曝演員王星遭詐騙過程 中泰警方已逮12人

USTR調查 認定中國造船業受不公平補貼 為川普加徵關稅鋪路

編譯葉亭均／即時報導
美國貿易代表署的調查認定中國不公平補貼造船業，可採取行動。圖為位於山東威海的黃海造船公司正在營造船隻。(路透)
美國貿易代表署的調查認定中國不公平補貼造船業，可採取行動。圖為位於山東威海的黃海造船公司正在營造船隻。(路透)

美國貿易代表署（USTR）的一項調查做出結論，認定中國的補貼不公平地有利本國的造船業，傷害美國競爭同業。這一決定可能為美國加徵關稅鋪路。

USTR 16日發表聲明說，調查發現，中國追求在海運、物流和造船領域的主導地位是不合理的，對美國商業造成負擔和限制，「因此是可採取行動的」。

這份調查結果沒有提出針對北京的特定懲罰建議，把下一步留待預定20日上任的總統川普決定。

調查結果指出，中國利用「不公平壓低成本或提供優勢」的政策，在特定產業謀取支配地位。「中國造船供應鏈的企業受惠於中國對勞工權利保護不足，以及使用強迫或強制勞動。同樣，中國在鋼鐵等投入品方面的非市場化過剩產能，也有利於中國的下游企業。」

報告顯示，在補貼政策驅動之下，船舶被過早報廢，以人為推高需求。

中國商務部發言人在聲明中表示，美方調查「具有明顯的單邊主義、保護主義色彩」，中方對此「強烈不滿，堅決反對」。

美國鋼鐵工人工會（USW）和其他四個美國工會的要求，美國貿易代表戴琪於2024年4月根據1974年貿易法第301條款啟動上述調查。戴琪在聲明中說，美國商業造船業已從1975年的每年製造70艘下降到不足5艘，而中國現在每年建造1700艘船。

戴琪表示：「北京有針對性地主導這些產業，破壞公平、市場化的競爭，增加了經濟安全風險，是重振美國產業以及依賴這些產業的社區的最大障礙。」「301調查結果為採取緊急行動投資美國和強化我們的供應鏈奠定了基礎。」

彭博資訊分析，由於美國公司很少直接從中國船廠購買船舶，因此如果川普政府要對本案採取徵收關稅做為回應，那麼可能不得不針對其他商品。據彭博彙編的中國海關數據，自2017年以來，中國僅向美國直接出口了約10艘貨船。

造船業已成為美中貿易摩擦的最新衝突點，此前的摩擦已涉及從太陽能電池板、半導體到電動車等產品和產業。

戴琪 供應鏈 川普

上一則

習近平派特別代表韓正 出席川普就職典禮

下一則

川普將「光速」大規模遣返 3.8萬中國無證客恐驅逐

延伸閱讀

華府智庫：川普對中立場模糊 恐升高印太衝突風險

華府智庫：川普對中立場模糊 恐升高印太衝突風險
川普外交怪招連發 其實劍指中國？

川普外交怪招連發 其實劍指中國？
川普遣返無證客計畫 140萬人首當其衝 1/3住佛州、德州

川普遣返無證客計畫 140萬人首當其衝 1/3住佛州、德州
川普政策威脅下 尼加拉瓜學運領袖「自我遣返」去愛爾蘭

川普政策威脅下 尼加拉瓜學運領袖「自我遣返」去愛爾蘭

熱門新聞

加州洛杉磯遭野火肆虐卻缺水救災，握有加州最大水資源的億萬富豪瑞斯尼克夫婦引發大眾撻伐。（截圖自X／@G0DParticles）

洛杉磯野火狂燒沒水救 富豪夫婦把持92%用水量掀撻伐

2025-01-12 00:05
好萊塢資深女星黛莉絲·柯莉喪生在野火之中。(取材自臉書)

洛杉磯野火燒死女星 住宅付之一炬 遺體在屋頂尋獲

2025-01-14 02:20
第一排由左至右是拜登和賀錦麗夫婦，川普夫婦坐在第二排最右邊。(美聯社)

最後的蔑視？卡特葬禮上 賀錦麗把川普當空氣

2025-01-09 20:21
來自中國與厄瓜多的無證客在美墨邊界的加州哈昆巴溫泉鎮進入美國，尋求政治庇護。(路透)

川普將「光速」遣返無證客 3.8萬中國公民列「可驅逐」

2025-01-16 08:48
川普一直要求延後或取消對他封口費案的判決，但大法官9日依然駁回，紐約法院今天(10日)將如期宣判。（美聯社）

大法官5：4駁回延判 川普封口費案今天宣判

2025-01-10 04:58
副總統賀錦麗。(歐新社)

賀錦麗家傳遭趁火打劫 洛杉磯警方逮2違反宵禁者

2025-01-12 10:03

超人氣

更多 >
川普將「光速」遣返無證客 3.8萬中國公民列「可驅逐」

川普將「光速」遣返無證客 3.8萬中國公民列「可驅逐」
輝達需要更大的據點 黃仁勳：我會在這蓋一個非常漂亮的總部

輝達需要更大的據點 黃仁勳：我會在這蓋一個非常漂亮的總部
退休族遠離佛羅里達 未來10年這5州成熱點

退休族遠離佛羅里達 未來10年這5州成熱點
Uber司機貼出一長串乘車規矩 全文大寫網熱議：是在罵人？

Uber司機貼出一長串乘車規矩 全文大寫網熱議：是在罵人？
TikTok怒了 將主動關閉美國App 1.7億舊用戶恐受影響

TikTok怒了 將主動關閉美國App 1.7億舊用戶恐受影響